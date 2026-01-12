El televisor de Samsung que conviene buscar en Chile: llega con una gran diferencia de precio

En pleno verano de vacaciones, cuando muchos argentinos aprovechan para cruzar la cordillera y volver con compras grandes, Samsung aparece otra vez en el centro de la comparación Chile vs. Argentina . Esta vez, el protagonista es el The Frame Pro 85 , el televisor que promete parecer un cuadro colgado en la pared y que, además de llamar la atención por su diseño, se volvió tema de conversación por la brecha de precios: en tiendas chilenas se consigue por bastante menos que en el mercado argentino.

El nuevo Samsung The Frame Pro 85 no es solo un televisor : es una pieza de diseño que transforma cualquier ambiente. Con su pantalla Neo QLED 4K de 85 pulgadas, el modelo combina tecnología de punta con una estética minimalista. Su diseño ultrafino y sin cables visibles le permite pasar inadvertido cuando está apagado, mostrándose como una auténtica obra de arte en la pared.

El "Modo Arte" es su sello distintivo: convierte la pantalla en una galería digital donde pueden exhibirse fotografías personales o una selección de obras de arte de todo el mundo. Los marcos intercambiables completan la experiencia, adaptándose al estilo del espacio. Además, la pantalla mate antirreflejo elimina los brillos y mantiene la fidelidad del color incluso con luz natural, algo clave en ambientes luminosos.

El equipo incluye la caja externa Wireless One Connect, que concentra todas las conexiones y transmite energía, audio y video a través de un solo cable prácticamente invisible. Esto permite mantener la pared libre de desorden y garantiza una instalación limpia y elegante.

El The Frame Pro 85 no solo destaca por su diseño. Su tecnología "Vision AI" ajusta automáticamente la calidad de imagen según el contenido y la iluminación del entorno, logrando una nitidez y contraste sobresalientes. El panel Neo QLED 4K ofrece una gama de colores vibrante y negros profundos, optimizados por inteligencia artificial.

Para los amantes del gaming, incluye modo de baja latencia y frecuencia de actualización de hasta 144 Hz, ideal para consolas de última generación. En cuanto al sonido, su sistema envolvente aprovecha la estructura del panel para generar una experiencia inmersiva sin necesidad de equipos adicionales.

Samsung the Frame3 Vision AI ajusta imagen y sonido; 144 Hz y baja latencia para gaming inmersivo. Samsung

La diferencia de precios entre Chile y Argentina

Más allá de su atractivo estético y tecnológico, el precio es otro motivo para considerar una compra del otro lado de la cordillera. En Ripley Chile, el Samsung The Frame Pro 85 se ofrece a $2.299.990 CLP, equivalentes a USD 2.558,13 según la cotización del peso chileno a $899,09 CLP por dólar.

Convertido al tipo de cambio oficial del Banco Nación argentino ($1.484 por dólar), el valor final en pesos argentinos ronda los $3.798.823. En cambio, en Mercado Libre Argentina, el mismo modelo se comercializa a aproximadamente $8.869.680 ARS. La diferencia es contundente: unos $5.070.857 menos al adquirirlo en Chile.

En síntesis, el Samsung The Frame Pro 85 redefine el concepto de televisor premium al unir arte, diseño y tecnología. Su estética impecable, su rendimiento inteligente y la notable brecha de precios entre ambos países lo convierten en una opción tentadora para quienes buscan una experiencia visual de lujo sin pagar de más.