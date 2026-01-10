Walmart liquida el celular Samsung Galaxy S25 Ultra negro, resistente al agua y con 1TB
Una oportunidad única para quienes quieren cambiar su celular y sin descuidar el bolsillo.
Walmart remata el Samsung Galaxy S25 Ultra Black. Si estás registrado, en su página web puedes encontrarlo a solo 23499 pesos mexicanos, un descuento más que atractivo considerando que su precio regular es de 41998 pesos. Además tienes hasta 6 meses sin interés de 3916 pesos.
El Samsung Galaxy S25 se ha convertido en el modelo favorito de muchos gracias a sus características premium pero por un precio accesible. Su diseño cuenta con marco de titanio, S Pen integrado, una pantalla brillante y antirreflejos, y chip Snapdragon 8 Elite que prometen una experiencia única.
Mira lo que puedes hacer con este celular
Su diseño es uno de los más cuidados del mercado. Su marco de titanio robusto y elegante, con esquinas rodeadas y acabado en Titanium Black lo hace impactante. Este protege la pantalla Dynamic AMOLED 2X con excelente brillo, tecnología que mejora la visibilidad y biseles reducidos para una mayor inmersión.
En cuanto a su rendimiento, el celular de Samsung incluye un chip de última generación, mucha RAM y almacenamiento ideal para multitareas y juegos demandantes. Esto también potencia el sistema de cámaras cuádruple avanzado, capaz de capturar fotos y videos de alta calidad.
Cabe destacar que su batería es una de las más duraderas del mercado. Con 5000mAh ofrece una duración prolongada, incluso son de uso intensivo. Puedes usar sus funciones de IA que permiten mejorar la calidad de fotografías, la eficiencia energética y otras funciones.