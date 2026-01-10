Walmart liquida el celular Samsung Galaxy S25 Ultra negro, resistente al agua y con 1TB

Una oportunidad única para quienes quieren cambiar su celular y sin descuidar el bolsillo.

Walmart remata el Samsung Galaxy S25 Ultra Black. Si estás registrado, en su página web puedes encontrarlo a solo 23499 pesos mexicanos, un descuento más que atractivo considerando que su precio regular es de 41998 pesos. Además tienes hasta 6 meses sin interés de 3916 pesos.

El Samsung Galaxy S25 se ha convertido en el modelo favorito de muchos gracias a sus características premium pero por un precio accesible. Su diseño cuenta con marco de titanio, S Pen integrado, una pantalla brillante y antirreflejos, y chip Snapdragon 8 Elite que prometen una experiencia única.

Mira lo que puedes hacer con este celular Embed - Trailer Samsung Galaxy S25 Ultra Su diseño es uno de los más cuidados del mercado. Su marco de titanio robusto y elegante, con esquinas rodeadas y acabado en Titanium Black lo hace impactante. Este protege la pantalla Dynamic AMOLED 2X con excelente brillo, tecnología que mejora la visibilidad y biseles reducidos para una mayor inmersión.

En cuanto a su rendimiento, el celular de Samsung incluye un chip de última generación, mucha RAM y almacenamiento ideal para multitareas y juegos demandantes. Esto también potencia el sistema de cámaras cuádruple avanzado, capaz de capturar fotos y videos de alta calidad.