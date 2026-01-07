Oferta exclusiva de Walmart: la tablet de Samsung S10 de 10 pulgadas que incluye S Pen

Una de las ofertas más codiciadas del supermercado porque incluye envío rápido y cuotas sin interés.

Walmart tiene en descuento una de las tablets de Samsung que cambió la forma de trabajar, estudiar y entretenerse en casa. Se trata del modelo S10 con casi 11 pulgadas que promete acompañarte durante todo el día con sus aplicaciones y batería de larga duración. Ahora la puedes encontrar a 5878 pesos mexicanos.

La Samsung Galaxy Tab S10 Lite cuenta con 6GB de RAM, procesador Exynos 1380 (ampliable), cámaras de 8MP (trasera) y 5MP (frontal), batería de 8000mAh con carga de 25 W, parlantes estéreo con Dolby Atmos y es compatible con S Pen que viene incluído en esta oferta.

Samsung-Mobile-Galaxy-Tab-S10-Lite-A-Value-Packed-Tablet_main1 Walmart tiene una oferta perfecta para cambiar tu forma de trabajar. Archivo. Comprar la Samsung Galaxy Tab presenta una excelente relación calidad-precio. Su rendimiento para tareas diarias es uno de los más destacados gracias al procesador y 90Hz de pantalla, que brinda una velocidad única y colores brillantes y precisos para cada una de tus actividades.

Una de las novedades de esta tablet es que incluye Samsung DeX que permite una interfaz de escritorio para trabajar de forma más eficiente, compatible con accesorios. Además, contiene funciones de IA como Circle to Search y el sistema operativo One UI 7, que promete actualizaciones para los próximos años.