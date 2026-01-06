Walmart remata la pantalla gigante de Samsung de 85 pulgadas para tener tu cine en casa

Un smart TV con IA que mejora todas las imágenes y las convierte en 4K, simulando la realidad.

Si has soñado con tener un cine en casa, esta es una oportunidad que no puedes desperdiciar. Walmart tiene una oferta exclusiva para sus clientes en su página web y ahora la pantalla Samsung Crystal 4K UHD Smart TV de 85 pulgadas cuesta solo 20499 pesos (4 mil pesos menos).

El producto es vendido y enviado por ElecTronix, pero cuenta con algunos beneficios del supermercado como hasta 12 mensualidades sin interés de 1708.25, envío por paquetería con entrega inmediata por un pequeño costo, devolución hasta 30 días después de recibido y 3 meses de garantía.

Más características de esta pantalla Según la marca coreana, el modelo Crystal ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y detalles realistas en cada escena gracias a la IA. Además, este sistema optimiza automáticamente la calidad del sonido creando una experiencia envolvente como si estuvieras dentro de un cine.

Este smart TV cuenta con una amplia variedad de aplicaciones y acceso a las mejores plataformas de streaming, como Netflix o Disney+. En su control incluye atajos rápidos y control por voz para que cambies de canal o pongas música sin tener que usar las manos o dejar de hacer tus tareas.