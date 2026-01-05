Oferta exclusiva de Walmart: el Xiaomi 15T llega con un precio imbatible

Se presentó una gran oportunidad para comprar uno de los mejores teléfonos Xiaomi de la actualidad. La cadena de retail Walmart de los Estados Unidos permite adquirir el Xiaomi 15T a un precio imbatible para regiones como nuestro país.

Este teléfono combina potencia y fotografía de élite. Si estás en Argentina , esta promoción es una alternativa real para renovar tu celular sin pagar los sobreprecios locales habituales. Así, la brecha cambiaria y los impuestos hacen que mirar hacia el exterior sea, muchas veces, la decisión más inteligente para el bolsillo del consumidor informado.

Este dispositivo no es solo una cara bonita, es una máquina de rendimiento. El Xiaomi 15T es un teléfono de gama alta que destaca por su pantalla AMOLED de 120Hz, procesador potente —MediaTek Dimensity 8400 Ultra—, sistema de triple cámara Leica con sensor principal de 50MP y telefoto de 50MP.

Además de su cerebro de alta velocidad, la autonomía está asegurada. Cuenta con una batería de 5500 mAh con carga rápida de 67W y certificación de resistencia al agua IP68. En resumen, ofrece alta velocidad, gran autonomía y características fotográficas avanzadas, incluyendo zoom óptico y modo retrato, ideal para quienes buscan contenido profesional en redes sociales.

Lo más atractivo de esta noticia es el bolsillo. El precio en Estados Unidos es de 579 dólares (aprox. 840.000 pesos argentinos al cambio directo). En contraste, en Argentina , este teléfono varía, pero ronda los $1.100.000". La brecha es notable y justifica el esfuerzo logístico.

Ante estos números, surge la pregunta obligada: ¿Vale la pena la diferencia?. Considerando que incluye Android 16 con HyperOS 3 y una promesa de 5 años de actualizaciones, el ahorro inicial se magnifica al pensar en la vida útil del equipo.

Walmart-Xiaomi 15T - Interna 2 Comprar en Walmart Estados Unidos es una opción viable para usuarios de Argentina. Xiaomi

Cómo traer el equipo al país

Para acceder a este descuento, hay que entender la logística. Aquí es donde llega la información clave para el público local: este producto se vende en las tiendas Walmart de Estados Unidos. Esto significa que la oferta no está disponible en sucursales de Argentina.

No obstante, la distancia no es impedimento. Sin embargo, sí puede traerse a la Argentina a través de un envío —courier con costos adicionales—. En un mundo globalizado, utilizar servicios de importación courier privado es cada vez más común. Los interesados deberán utilizar un servicio de importación privado, teniendo en cuenta que el precio final dependerá de impuestos y el costo del servicio, pero aun así, la ecuación suele ser favorable.