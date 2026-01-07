¿Vale la pena cruzar a Chile por el Samsung Galaxy S25 Ultra? Los nuevos valores te sorprenderán

Con el 2026 ya en marcha, muchos argentinos que planean viajar a Chile por el verano se enfrentan al eterno dilema: ¿realmente conviene cruzar la cordillera para comprar tecnología? Entre los productos que más atraen a los compradores se encuentra el Samsung Galaxy S25 Ultra , el buque insignia de la marca surcoreana. Este dispositivo de gama alta promete revolucionar el mercado con su impresionante potencia, inteligencia artificial avanzada y diseño premium. Sin embargo, la gran pregunta es si la diferencia de precio con Argentina justifica el esfuerzo de viajar y las complicaciones aduaneras.

El Samsung Galaxy S25 Ultra no solo se destaca por su diseño elegante y resistente, sino también por las increíbles capacidades de inteligencia artificial que incorpora. Con el sistema Gemini Live, este teléfono actúa como un asistente personal que puede comprender conversaciones en lenguaje natural, lo que permite a los usuarios coordinar tareas entre aplicaciones, gestionar mensajes, calendarios y recordatorios, todo con un solo comando de voz.

Entre las características más innovadoras se encuentran el Now Bar y el Now Brief, que brindan resúmenes diarios de actividades y notificaciones. Además, cuenta con una grabadora de llamadas con transcripción y resumen de conversaciones, lo cual es una herramienta única para usuarios que necesitan hacer un seguimiento detallado de sus interacciones. Bajo el capó, el Galaxy S25 Ultra se alimenta del potente Snapdragon 8 Elite para Galaxy, fabricado en 3 nm, que garantiza un rendimiento superior y una experiencia de IA más fluida y eficiente.

En términos de fotografía, el Galaxy S25 Ultra no decepciona. Su sistema de cámaras permite capturar imágenes nítidas, con colores realistas, incluso en condiciones de baja luminosidad. Los videos nocturnos han mejorado significativamente, y el Object-Aware Engine optimiza el reconocimiento de tonos de piel. Entre las herramientas adicionales, se incluye un eliminador de audio que permite eliminar ruidos no deseados en grabaciones, así como funciones de edición de video para crear contenido con calidad cinematográfica.

El diseño del Galaxy S25 Ultra sigue la estética minimalista y premium de la serie S, pero con importantes mejoras. Los biseles más delgados y la mayor superficie de pantalla brindan una experiencia visual más inmersiva, mientras que su ergonomía mejorada hace que el dispositivo se sienta más cómodo en la mano. El modelo Ultra se distingue por su acabado en titanio, combinado con Corning Gorilla Armor, lo que aumenta considerablemente su resistencia a golpes y rayaduras.

El brillo adaptativo de la pantalla asegura que la visualización sea cómoda en cualquier entorno, desde interiores con poca luz hasta exteriores soleados. Además, los colores disponibles, como el negro, gris, plata y azul titanio, le dan un toque exclusivo y sofisticado. Con funciones como Smart Switch para migrar datos de un teléfono anterior y Galaxy Lock para reforzar la seguridad, el Galaxy S25 Ultra es el dispositivo ideal para aquellos que buscan una experiencia premium en todos los sentidos.

Los mejores teléfonos Android de todo el 2025 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera el ranking de los mejores teléfonos Android de 2025.

Precios y condiciones: ¿conviene comprar en Chile o en Argentina?

El atractivo principal de adquirir el Galaxy S25 Ultra en Chile radica, como siempre, en el precio. Al 7 de enero de 2026, el teléfono se vende en Ripley Chile por $1.209.990 CLP, mientras que en Mercado Libre Argentina se puede conseguir por $1.735.395 ARS. Al hacer la conversión, el precio en Chile ronda los $1.993.029 ARS, lo que implica que, de acuerdo con el tipo de cambio actual, comprarlo en Argentina resulta $257.634 más barato que adquirirlo en Chile.

Si analizamos los números, no. No vale la pena cruzar a Chile solo para comprar el Galaxy S25 Ultra, dado que el precio en Argentina es más bajo. Sin embargo, si tu viaje a Chile es inevitable y planeas aprovecharlo para renovar tu celular, asegúrate de cumplir con las condiciones aduaneras para evitar sorpresas. Para evitar el recargo del 30% por consumos en el exterior, es clave pagar con dólares propios, ya sea a través de tarjeta de crédito o débito en dólares.