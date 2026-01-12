Clave para el Mercosur: así es la nueva autopista argentina que unirá dos provincias estratégicas

Actualmente circulan por esta ruta unos 3 millones de vehículos al año de los cuales un alto porcentaje corresponde al transporte de carga nacional e internacional.

La autopista de la Ruta 19 completará un corredor estratégico entre Córdoba y Santa Fe, clave para el transporte de carga y la integración regional (imagen ilustrativa).

Argentina se encamina a sumar una autopista clave para la integración regional. El Gobierno de la provincia de Córdoba avanza con los trabajos finales de una obra largamente esperada: la finalización de los tramos faltantes de la Ruta Nacional 19, una vía históricamente conocida como la "ruta de la muerte" por la cantidad de siniestros viales registrados a lo largo de los años.

La finalización de esta autopista no solo apunta a reducir accidentes y mejorar la circulación diaria, sino que también tendrá un impacto directo en el desarrollo productivo y el intercambio comercial del Mercosur. El corredor conecta Córdoba con el centro del país y forma parte de uno de los ejes bioceánicos Atlántico-Pacífico más transitados de la Argentina.

Durante el inicio de esta etapa decisiva, el gobernador Martín Llaryora remarcó el sentido simbólico y humano de la obra: "Quiero honrar la memoria y a las familias de quienes murieron en esta ruta. Les decimos que no nos olvidamos de ellos, que hay un gobierno humano, que no es cruel, para que no haya más muertes en esta ruta, para que sea una verdadera ruta del progreso, de la paz, del crecimiento y del desarrollo. A ellos les dedico este inicio de obra".

image La nueva autopista busca dejar atrás el historial de accidentes y convertirse en un corredor estratégico para el Mercosur. Córdoba Cuándo se concretará esta autopista La autopista completará los tres tramos faltantes entre Córdoba Capital y San Francisco, luego de que la Provincia decidiera hacerse cargo del proyecto tras el abandono de la administración nacional, con un plazo de finalización estimado en menos de 18 meses (mediados de 2027).

Según datos oficiales, por la Ruta 19 circulan más de tres millones de vehículos al año, con un alto porcentaje de transporte de carga nacional e internacional. Esta autopista resulta clave para unir Córdoba con Santo Tomé, en Santa Fe, y mejorar la logística de uno de los corredores comerciales más importantes del país.