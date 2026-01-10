Córdoba: más turistas en el arranque de enero y $180 mil millones de impacto económico

La primera semana de enero registró 110 mil visitantes más que en 2025, según la Agencia Córdoba Turismo. El gasto promedio fue de $118 mil.

En la primer semana de enero, la provincia de Córdoba registró unos 110 mil turistas más que la temporada pasada, lo que se traduce en casi un 20% más que en 2025. Así lo arrojó un reciente relevamiento que realizó la comparación entre el movimiento turístico registrado en estos primeros días del año, respecto al mismo periodo del verano anterior.

“Es un número alentador que nos entusiasma pero que nos obliga a no aflojar y a seguir promocionando y mostrándole a todo el país y la región porqué Córdoba es diferente a todo. Vamos a tener un verano superior al anterior”, avizoró Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

En detalle, esta primera semana de enero dejó como saldo la visita de más de 650 mil turistas que -sumado a los registrados en diciembre- arrojan un número más que positivo: hasta acá, más de un millón y medio de personas eligieron Córdoba. En términos de impacto económico, también la primera semana, dejó como saldo alrededor de 180 mil millones de pesos, con un gasto promedio por turista de unos $118.000.

movimiento turistico en cordoba 3 Las sierras de Córdoba, con más turistas Los valles de Punilla, Calamuchita, Traslasierras y las Sierras Chicas fueron los puntos más convocantes en este inicio de temporada.

La ocupación registradas en las principales localidades fueron: Nono, 78% (con picos el finde pasado de 84%); Río Cuarto, 52% (con picos el fin de pasado de 70%); Sierras del Sur, 78% (con picos el fin de pasado de 92%); La Falda, 62% (con picos de 76%); Río Ceballos, 54% (con picos de 79%); Villa Carlos Paz, 63% y categorizados al 77% (picos el finde pasado del 90%; y con categorizados al 97%).