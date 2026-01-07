Doma y folklore libertario: Javier Milei visitará Córdoba para participar del festival de Jesús María

En la cultura libertaria, el concepto de "domado" hace referencia a someter al adversario en una discusión, sea a través de argumentos, una ironía o directamente una burla. Sin embargo, el presidente Javier Milei , que no es ajeno a esa dinámica, recurrirá al uso tradicional de la palabra el próximo viernes 16 de enero, cuando viaje a Córdoba para participar del icónico Festival de doma y folklore de Jesús María .

Se trata de uno de los eventos de música popular y jineteada más grandes del país, que se celebrará entre este jueves 8 y el domingo 18 de enero, y recibirá a algunos de los máximos exponentes del género nacional como el Chaqueño Palavecino, Soledad, Abel Pintos, entre otros.

El megaevento, que se realiza ininterrumpidamente desde 1966 -salvo 2021 por la pandemia del Covid- es conocido además por combinar la música con concursos de jineteada, donde los aspirantes compiten para permanecer sobre el lomo de potros "sin domar" durante un determinado lapso de tiempo. Una actividad que queda lejos de los intercambios verbales por redes sociales.

Las entradas al mega evento cordobés cuestan entre $48.000 para el público general y $25.000 para jubilados. La organización cuenta con subsidios por casi $330 millones del Gobierno de la provincia de Córdoba para sostener el evento, una práctica que Milei cuestionó con dureza durante la primera mitad de su gestión en sus enfrentamientos varios con artistas como Lali Espósito -a quien apodó "Lali Depósito" por sus críticas contra su mandato-.

La visita del presidente a Córdoba forma parte de las renovadas bajadas al territorio que La Libertad Avanza planifica para la segunda etapa del mandato del libertario, con miras a asentar el terreno para la campaña de reelección presidencial en 2027.

Con el Chaqueño Palavecino a la cabeza, Córdoba volverá a celebrar el Festival de doma y folklore de Jesús María.

En ese marco, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, había impulsado los denominados "Tours de la gratitud", para visitar las provincias tras el triunfo electoral del oficialismo en octubre y agradecer a la militancia y seguidores libertarios por el compromiso con el partido.

En este caso, en Balcarce 50 aclararon que no se trata de una nueva edición del Tour, aunque a fines prácticos la búsqueda es la misma: mostrar a Milei en un ambiente popular, en contacto con sus votantes y la ciudadanía.

Por eso, el libertario ya había anticipado su viaje a Córdoba a través de un posteo en X donde le contestó a un usuario sobre sus próximos destinos. "Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?", fue la pregunta de uno de sus seguidores. Milei contestó breve y conciso: "1) Córdoba; 2) PBA".

Milei en Córdoba 2 Javier Milei en su última visita a Córdoba por el "Tour de la Gratitud" de La Libertad Avanza. X (@LLibertadAvanza)

El regreso a suelo cordobés

El mandatario ya viene de visitar la provincia que gobierna Martín Llaryora a principios de diciembre, donde encabezó una caravana junto a su hermana y su referente local, ganador de los comicios en el distrito, el ahora diputado nacional Gonzalo Roca.

"Cuando vine a visitarlos, la última vez les pedí que me acompañaran, que termináramos con la noche del comunismo y vaya que lo hicimos, y Córdoba fue un baluarte", sentenció en aquel entonces Milei al dirigirse a su fervorosa militancia, que coreaba: "No vuelven más, no vuelven más".

En octubre, La Libertad Avanza se impuso de la mano de Roca con el 42,35% de los votos, más de 14 puntos por encima de su inmediato rival, el exgobernador de la provincia Juan Schiaretti, que defendía los colores del oficialismo local. Así, la provincia se consolidó como uno de los potenciales bastiones libertarios de cara a 2027, donde Milei ya adelantó que perseguirá la reelección.