La Policía de Córdoba lanzó un nuevo spot de verano al ritmo de un hit de Miranda!

Fiel a una estrategia comunicacional que ya es marca registrada, la Policía de Córdoba volvió a apostar este verano por un spot musical para acompañar el inicio de la temporada de festivales y el intenso movimiento turístico en la provincia. La novedad llega al ritmo de “Tu misterioso alguien” , el clásico de Miranda! .

Con una letra adaptada y un tono descontracturado, la promo que concientiza sobre Alcohol Cero, seguridad vial y prevención de estafas virtuales ya circula con fuerza en redes sociales.

El video, protagonizado por agentes de la fuerza, combina humor, música popular y mensajes claros , con el objetivo de concientizar a quienes se movilizan por rutas y accesos a los principales destinos turísticos.

La propuesta apunta especialmente a un público joven y a los miles de visitantes que participan de festivales y eventos masivos durante el verano.

No es la primera vez que la Policía de Córdoba difunde spots de concientización cantando. Y cada vez que lo hace, su contenido se viraliza desde sus redes sociales como Instagram o Tik Tok.

Al ritmo de "Tu misterioso alguien", la Policía de Córdoba lanzó un nuevo spot2

La fecha elegida para publicar este material no es casual: este jueves estaba previsto que iniciara la primera jornada del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Sin embargo, la fecha debió ser suspendida por las condiciones climáticas de persistentes lluvias.

Uno de los ejes centrales del spot es el recordatorio de la vigencia de la ley de Alcohol Cero en toda la provincia. A través de la canción, la campaña insiste en la responsabilidad al volante, la figura del conductor designado y la necesidad de planificar el regreso a casa luego de los espectáculos nocturnos, en un contexto de alto tránsito vehicular.

Además, la producción incluye una alerta sobre las estafas virtuales, un delito que suele incrementarse en temporada alta. Desde la fuerza recomiendan verificar siempre que los alquileres temporarios, hospedajes y entradas se gestionen por sitios oficiales o prestadores habilitados, para evitar fraudes.

Con este nuevo spot “festivalero”, la Policía de Córdoba refuerza una línea de comunicación cercana y no convencional.