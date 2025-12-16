La Policía de Córdoba lanzó su video para la temporada de verano sin cuarteto, pero con humor, tonada y advertencias claras para turistas.

﻿Sin cuarteto pero con tonada, el spot de la Policía de Córdoba para este verano 2026.

Sin cuarteto pero con tonada, el spot de la Policía de Córdoba para este verano 2026.

Fiel a una tradición que se renueva cada verano, la Policía de Córdoba volvió a anticiparse al inicio de la temporada turística con un spot cargado de identidad local. Esta vez, sin un cuarteto reversionado como eje, pero con una fuerte impronta cordobesa, el mensaje apunta directo a la prevención para turistas y vecinos este verano.

El video, difundido este martes, es protagonizado por un efectivo que apela al humor y a la tonada característica para conectar con quienes llegan a vacacionar a la provincia. “Bienvenidos a la República Popular de Córdoba”, es la frase que abre el clip, seguido por un aviso claro: “Este año no canto, pero vengo afinado para otras cosas… para cordobesearte un rato”.

A lo largo de las escenas, el lenguaje cotidiano funciona como vehículo para advertir sobre situaciones de riesgo frecuentes durante el verano. Palabras bien locales como “criollitos” o “chichonazo” acompañan escenas en el río, controles de Caminera y recorridos por el centro de la ciudad, donde se recuerda la importancia de evitar imprudencias y respetar las normas.

Sin cuarteto pero con tonada: la Policía de Córdoba lanzó su spot para la temporada 2026 Sin cuarteto pero con tonada: la Policía de Córdoba lanzó su spot para la temporada 2026 Spot de prevención de la Policía de Córdoba El spot pone el foco en varios ejes: la seguridad vial, el alcohol cero al volante, el uso del cinturón y del casco, el cuidado de las infancias y las precauciones al ingresar a los ríos, especialmente después de lluvias. También hay un llamado de atención sobre la prohibición de encender fuego en zonas no habilitadas, una advertencia clave en plena temporada alta.