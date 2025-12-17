El Hospital Universitario ofrece una acreditación internacional única en América

El Hospital Universitario (HU) de la Universidad Nacional de Cuyo dio un paso clave en la actualización de las competencias clínico-quirúrgicas al incorporar el curso E-BLUS en su Centro de Biosimulación. Con esta iniciativa, la institución refuerza su perfil académico y se consolida como un referente regional en formación quirúrgica con estándares de nivel mundial.

La implementación del programa fue posible gracias al trabajo de los médicos Lucas Vendrell, Héctor Nápole y Andrés Nápole, integrantes y fundadores de VERESS–NAVENA, quienes obtuvieron la certificación como tutores e instructores en Cirugía Laparoscópica otorgada por la Asociación Europea de Urología en Praga, República Checa.

La propuesta se desarrolla en el marco de la Unidad de Formación en Cirugía Laparoscópica del Centro de Biosimulación del HU, en articulación con VERESS, un centro de entrenamiento equipado con módulos de alta fidelidad y un programa progresivo que integra instancias teóricas y prácticas adaptadas al nivel de cada participante.

E-BLUS (European Basic Laparoscopic Urological Skills) es una certificación internacional en cirugía laparoscópica avalada por la European Association of Urology (EAU) y la European School of Urology (ESU). Está diseñada para que cirujanos y residentes adquieran, desarrollen y demuestren las habilidades básicas necesarias para realizar procedimientos mínimamente invasivos de forma segura y eficiente.

El sistema de evaluación combina un módulo teórico online, aprobado mediante un examen internacional, y una instancia práctica presencial. Esta última incluye ejercicios estandarizados de transferencia, corte, guía de aguja y sutura, que deben realizarse en tiempos previamente establecidos. Quienes superan ambas etapas reciben un certificado oficial emitido por la EAU.

Un salto cualitativo para la formación quirúrgica

La primera edición del curso E-BLUS en el Hospital Universitario se realizó en noviembre de 2025 y convocó a estudiantes y profesionales de Argentina y Chile, marcando un hito para la formación quirúrgica en la región. Las evaluaciones prácticas fueron registradas de manera audiovisual y remitidas para su análisis por la comisión evaluadora de la EAU y la ESU.

Con la incorporación de esta certificación internacional, el HU reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación y el desarrollo de competencias quirúrgicas en entornos seguros. Además, esta propuesta se suma a las capacitaciones del Centro de Biosimulación, que incluye la Unidad de Simulación Clínica de Enfermería y la Unidad de Simulación en Suturas, consolidando a Mendoza y al Hospital Universitario como polos de referencia en formación laparoscópica a nivel nacional e internacional.