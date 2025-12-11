La UNCuyo presentó una micromaestría en inteligencia artificial para la gestión pública y privada

La Universidad Nacional de Cuyo lanzó una micromaestría en inteligencia artificial desarrollada junto a la Universidad Politécnica de Madrid.

La rectora Esther Sanchez destacó el valor histórico del lanzamiento de esta micromaestría en IA.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) lanzó oficialmente una nueva micromaestría en inteligencia artificial orientada a mejorar las capacidades de gestión en organizaciones públicas y privadas. La propuesta académica fue desarrollada junto a la Universidad Politécnica de Madrid, institución con la que se trabajó durante más de un año.

El anuncio tuvo como invitado al especialista europeo en IA Gianluca Misuraca, quien expuso sobre los desafíos futuros de la gobernanza tecnológica y destacó la necesidad de formar “especialistas funcionales” capaces de aplicar estas herramientas en distintos sectores.

La formación iniciará en 2026 y combinará contenidos sobre herramientas de IA con habilidades para la resolución de problemas, diseño de proyectos y toma de decisiones en entornos complejos.

La micromaestría surge del trabajo conjunto entre la UNCuyo y la UPM, basado en la experiencia europea del proyecto AI4Gov. Esta colaboración permitirá ofrecer una doble titulación internacional y un enfoque práctico orientado a la mejora de la gestión pública y privada.

Inteligencia artificial aplicada a la gestión y la toma de decisiones La rectora Esther Sánchez destacó que la iniciativa representa “un paso hacia el futuro”, subrayando la importancia de incorporar la IA de manera ética y humanista. Por su parte, el ministro Tadeo García Zalazar remarcó que la clave está en la gobernanza tecnológica y en generar conocimiento para un uso responsable de estas herramientas.