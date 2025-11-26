La capacitación que brindará la UNCuyo para los empleados públicos de Mendoza

La UNCuyo impulsa una capacitación importante para mejorar el empleo público en la provincia. Los detalles de la iniciativa.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y el Gobierno de Mendoza trabajarán en conjunto para capacitar a equipos técnicos provinciales y municipales en temas centrales del empleo público. La iniciativa, que se desarrollará el 4 y 5 de diciembre, busca aportar una mirada renovada sobre cómo se gestiona el Estado y cuáles son los desafíos para modernizarlo.

El primer encuentro, previsto para el jueves 4 en la Facultad de Derecho, estará enfocado en el ámbito provincial. Allí se analizarán temas sensibles de la administración pública como los concursos, la carrera administrativa, los regímenes salariales y los procedimientos disciplinarios.

Según explicaron desde la organización, la idea es “poner en común diagnósticos, dificultades y oportunidades” que permitan construir un Estado más profesional y transparente.

La segunda jornada, que se realizará el viernes 5 en el Cilindro del CICUNC, estará dedicada a los gobiernos municipales. En este caso, el eje estará puesto en la gestión local: cómo atraer y formar talento, qué competencias digitales se requieren hoy, y de qué manera la innovación y las nuevas tecnologías —incluida la inteligencia artificial— pueden mejorar los servicios que reciben los vecinos.

universidad nacional de cuyo frente.JPG La UNCuyo prepara capacitaciones importantes. ALF PONCE MERCADO / MDZ Qué busca la capacitación de la UNCuyo Desde la Universidad destacan que se busca generar un espacio “abierto, plural y práctico”, donde convivan la mirada de especialistas, funcionarios y trabajadores del Estado. El objetivo final es aportar herramientas concretas para transformar la gestión pública y acercarla a las necesidades reales de la ciudadanía.