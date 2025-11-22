Reconocimiento legislativo para "Huella Consciente", el proyecto creado por estudiantes de la UNCuyo

La Cámara de Senadores de Mendoza declaró de interés provincial el proyecto digital “Huella Consciente”, una iniciativa creada por estudiantes de la Escuela de Comercio Martín Zapata que conecta refugios con potenciales adoptantes y ofrece formación a voluntarios que desean involucrarse en el cuidado animal.

Adriel Galiano, Ignacio Cruz y Valentino Tello —alumnos de cuarto año de la orientación en Informática— desarrollaron este ecosistema digital junto a la profesora Cristina Iriarte, con el objetivo de mejorar los procesos de cuidado y adopción responsable, generando un impacto positivo y duradero en la comunidad.

La propuesta nació en el espacio curricular Proyecto de Investigación en Informática (PII), donde los estudiantes adquieren herramientas para diseñar sitios web, crear contenidos digitales, investigar problemáticas sociales y gestionar comunidades en redes. Preocupados por la cantidad de animales en situación de calle en Argentina —más de 20 millones, según estimaciones oficiales— y por la saturación de refugios, decidieron crear una solución tecnológica con enfoque social.

El proyecto quedó seleccionado entre más de 400 iniciativas y obtuvo el 2° puesto nacional de Emprende U, edición 2025, en la final realizada en Córdoba. Ese impulso permitió escalar la propuesta y ampliar su alcance.

La distinción legislativa fue impulsada por el senador Gustavo Soto, quien resaltó que la iniciativa no solo genera un impacto local, sino que crea una red de apoyo entre refugios, rescatistas y familias adoptivas. De esta manera, contribuye a transformar la relación de la sociedad con el bienestar animal.

Los estudiantes y su docente presentaron el proyecto ante legisladores y destacaron el acompañamiento institucional. En su exposición, subrayaron el compromiso del Senador con la causa y el apoyo sostenido de la Escuela y la Universidad Nacional de Cuyo.

“Este proyecto nació en el espacio curricular de Proyecto de investigación en Informática, y la participación en el Emprende U marcó la diferencia. En este certamen aprendimos muchas cosas, que junto a lo aprendido en Informática, nos sirvió para poner al servicio de la iniciativa", explicó Valentino Tello.

Por su parte, Adriel Galiano afirmó: “Ganamos el segundo premio y con el dinero recibido pudimos invertir en módulos de ciberseguridad y hosting (alojamiento web) para Huella Consciente”.

Ignacio Cruz agregó: “Desde Huella Consciente, creemos firmemente que cada recurso recibido debe ser administrado con responsabilidad, transparencia y visión a largo plazo. Gracias al premio otorgado por el concurso Emprende U, hemos podido dar un paso significativo hacia la consolidación de nuestra presencia digital y el fortalecimiento de nuestra estrategia de crecimiento”.

Una red que crece y se sostiene

“Huella Consciente” integra un ecosistema compuesto por sitio web, aplicación móvil, redes sociales y bases de datos que facilitan la adopción y el tránsito responsable de animales. Su modelo de sostenibilidad combina diversas fuentes de financiamiento y se enfoca en tres áreas centrales:

Desarrollo y mantenimiento tecnológico, con hosting y seguridad.

Campañas de difusión y marketing para ampliar su alcance.

Apoyo directo a refugios y hogares de tránsito, destinando recursos a necesidades básicas de animales rescatados.

Gracias a esta estructura, la plataforma ofrece servicios gratuitos a usuarios y refugios, lo que asegura su expansión y su aporte comunitario.

Actualmente, conecta a refugios, rescatistas y adoptantes del Gran Mendoza, y cada semana incorpora nuevos usuarios, voluntarios y animales publicados. El equipo proyecta extender su cobertura a toda la provincia, luego a la región y finalmente al país. El objetivo es claro: que cada animal tenga una segunda oportunidad.

Un proyecto alineado con los valores institucionales

“Huella Consciente” refleja los principios que promueve la orientación en Informática y la Escuela de Comercio Martín Zapata: creatividad, empatía, innovación y compromiso social. La docente Cristina Iriarte resalta que la iniciativa demuestra “que el trabajo colaborativo, la integración de saberes y la sensibilidad frente a los problemas reales pueden transformar comunidades”.