La innovadora propuesta por la que fueron premiados dos estudiantes del Martín Zapata

Martín Altamirano y Máximo Rivera, alumnos de la Escuela de Comercio Martín Zapata (ECMZ) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), desarrollaron un proyecto innovador que combina sostenibilidad, tecnología y educación ambiental.

La propuesta , llamada “Futuro agroecológico”, propone implementar una huerta hidropónica escolar, es decir, un sistema de cultivo de hortalizas que utiliza agua con nutrientes en lugar de suelo, reduciendo el consumo de agua y las emisiones de CO asociadas a la producción y transporte de alimentos.

Por esta propuesta, los jóvenes fueron reconocidos en la Copa Climática 2025, organizada por Eco House Global, dentro de la categoría “Juventudes en Acción”, y recibieron dispositivos electrónicos como premio.

El proyecto fue acompañado por la profesora Ana Laura Montilla, quien orientó a los estudiantes en el desarrollo técnico y pedagógico de la idea. “Participar representó mucho crecimiento personal en cuanto a las diferentes temáticas ambientales y en los aprendizajes necesarios para construir un proyecto e implementarlo”, expresó Martín.

Por su parte, Máximo destacó la importancia del compromiso colectivo: “Nos dimos cuenta que desde la escuela también se pueden generar cambios reales. Aprendimos que las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto ambiental y social”.

La docente tutora también subrayó el valor formativo de la propuesta: “La experiencia de la Copa Climática fue excelente, así como también el material de estudio y análisis que pusieron a disposición de los chicos tanto para la olimpíada como en las capacitaciones para el desarrollo del proyecto. Maxi y Mar están súper comprometidos con el proyecto”.

Hidroponía, energía solar y conciencia ecológica

Si bien el proyecto surgió como parte de la competencia, rápidamente se transformó en una herramienta educativa para toda la comunidad escolar. Los estudiantes diseñaron e instalaron un módulo hidropónico semi autosustentable, alimentado por energía solar y equipado con una bomba de agua. Además, participaron en capacitaciones del INTA sobre hidroponía y organizaron stands informativos durante los recreos para difundir la iniciativa entre sus compañeros.

Las hortalizas obtenidas son aprovechadas dentro de la institución, fomentando el consumo responsable y la educación ambiental. Este enfoque práctico y sustentable les permitió avanzar hasta la instancia final de la Copa Climática y recibir una notebook cada uno por su desempeño.

Repensar la producción de alimentos frente a la crisis climática

El trabajo de los jóvenes y su docente se enmarca en una reflexión sobre la crisis climática y los sistemas de producción alimentaria actuales. Según datos de la FAO, un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero proviene del sistema alimentario.

En este contexto, Futuro agroecológico busca reducir el impacto ambiental del transporte y promover la producción local de alimentos, utilizando recursos renovables y fomentando la conciencia ecológica desde la escuela.

Eco House Global y la Copa Climática 2025

La Copa Climática es mucho más que una competencia: constituye un espacio de formación, cooperación y protagonismo juvenil. En su edición 2025, reunió a más de 2300 participantes y 300 equipos de distintos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Ecuador, Colombia, México, Paraguay, Chile, Honduras, Panamá, El Salvador y Perú.

Por su parte, Eco House Global es una organización sin fines de lucro nacida en Argentina, con presencia en América Latina, Europa y África, dedicada a la educación ambiental, la incidencia política, la comunicación y la restauración ecológica.