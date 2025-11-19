La UNCuyo avanza con la construcción del nuevo playón deportivo del Liceo Agrícola

Comenzó el hormigonado de los playones 2 y 3 del Liceo Agrícola y Enológico, parte de un proyecto integral financiado con recursos propios de la UNCuyo.

La Universidad Nacional de Cuyo continúa avanzando con la puesta en valor de la infraestructura del Liceo Agrícola y Enológico (LAE). Esta semana se inició el llenado de hormigón de los playones deportivos 2 y 3, una intervención que forma parte de la segunda etapa del proyecto de reconstrucción de 1.500 metros cuadrados destinados a la práctica de actividades deportivas.

La Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios (CIMS) supervisó las obras realizadas en el predio. Su titular, Paula Cepparo, recordó que estas obras se financian íntegramente con fondos propios de la UNCuyo, resultado de un plan de optimización del presupuesto sin afectar los recursos nacionales. “La prioridad ha sido atender las necesidades de las escuelas universitarias”, subrayó.

Cepparo detalló que el LAE ya recibió varias mejoras en el último tiempo: “Se concluyeron tres aulas de la planta alta con su baño y escalera, se construyó una rampa permanente y otra provisoria, y se renovó por completo el invernadero. Ahora estamos ejecutando los nuevos playones deportivos”.

playón liceo1 Operarios trabajan en el llenado de hormigón de los nuevos playones deportivos del Liceo Agrícola. Prensa UNCuyo Un proyecto integral para completar las obras del establecimiento En cuanto a las próximas etapas, la coordinadora adelantó que la CIMS trabaja en el proyecto que será licitado próximamente para finalizar el edificio nuevo del LAE. Está previsto construir la planta alta, completar dos aulas y una batería de baños, sumar una escalera, y ejecutar el hall central junto con un nuevo acceso y las preceptorías.

Por su parte, Ricardo Gauna, director general de Obras de la UNCuyo, explicó que el plan fue aprobado por el Consejo Superior y responde a la necesidad de reemplazar totalmente las losas deterioradas del antiguo playón, cuyo estado representaba un riesgo para los estudiantes. “La única solución viable era la demolición completa de los tres playones existentes, lo que implicó intervenir una superficie de aproximadamente 1.500 metros cuadrados”, indicó.