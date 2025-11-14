Comenzaron las inscripciones para la escuela de verano en la Universidad Nacional de Cuyo

La Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo , a través de la Dirección de Deportes, Recreación y Turismo, abrió las inscripciones para una nueva edición del Verano Universitario. La tradicional colonia de verano, uno de los programas más convocantes de la institución, ya recibe postulaciones hasta el 5 de diciembre.

La propuesta está dirigida a niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años, quienes podrán participar entre el 15 de diciembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026 .

El programa contempla tres módulos rotativos — Deportivo, Recreativo y Natación — y funcionará de lunes a viernes de 9.30 a 13 , con guardias extendidas de ingreso (8.30 a 9.30) y salida (13 a 13.30).

Además, se sumarán actividades especiales como jornadas prolongadas, pernoctes, campamentos, fogones, eventos familiares, muestreos y el tradicional Natatlón Solidario , junto con propuestas de aventura y parque acuático.

La inscripción se realiza exclusivamente de manera digital a través de la aplicación lila Clubes , según el siguiente calendario:

Hasta el 23 de noviembre: inscripción para Código 311, Código 61 y socios adherentes.

Del 25 de noviembre al 5 de diciembre: habilitación del formulario para personas No Socias.

En la plataforma se puede completar todo el proceso: registro, carga de documentación y pago del arancel correspondiente.

Paso a paso: cómo inscribirse

Ingresar a lila Clubes → Más → Información útil → Colonia de Verano 2025/2026.

Descargar y completar la Declaración Jurada.

Ir a Más → Comunicación → +.

Seleccionar Motivo: “Colonia de Verano Documentación”.

En el mensaje indicar: nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, edad del niño o niña y forma de pago (App, bono, efectivo o transferencia).

Adjuntar en PDF la documentación requerida: Declaración Jurada y bono de sueldo (si el pago se realiza por bono).

Una vez verificada la información, se informará el monto y se habilitará el botón de pago.

Confirmado el pago o validado el bono, la vacante será notificada y la comunicación aparecerá como finalizada.

En caso de inscribir a hermanos, debe generarse una sola comunicación con toda la documentación, y cada menor debe estar cargado en la aplicación. La Declaración Jurada impresa deberá presentarse el primer día de colonia (click para conocer más sobre costos y descuentos):