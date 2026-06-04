Bastián Jerez fue operado otra vez y su madre llevó tranquilidad sobre su estado

Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió lesiones tras un choque en Pinamar entre una UTV y una Amarok, volvió a ser intervenido quirúrgicamente.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado luego del grave accidente ocurrido en Pinamar entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok, volvió a ser intervenido quirúrgicamente y evoluciona favorablemente, según informó su familia.

La noticia fue comunicada por su madre, Macarena Collantes, a través de las redes sociales. Con un mensaje cargado de alivio, confirmó que la operación se desarrolló sin complicaciones y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días.

“Ya salió de quirófano y gracias a Dios salió todo bien”, escribió la mujer en una publicación difundida desde el Hospital Italiano de San Justo, donde el menor continúa bajo atención médica especializada.

La nueva operación de Bastian De acuerdo con la información brindada por la familia, la intervención consistió en el reemplazo de una cánula y la colocación de un botón gástrico destinado a facilitar su alimentación durante el proceso de recuperación.

Además de actualizar el estado de salud de su hijo, Collantes aprovechó el mensaje para agradecer el acompañamiento de quienes siguen de cerca la evolución del pequeño. “Gracias a todos por sus mensajitos, siempre leo todos”, expresó.