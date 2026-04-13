Evoluciona Bastián Jerez: la emotiva imagen que mostró su mamá a 3 meses del choque en Pinamar

A tres meses del brutal choque en los médanos de Pinamar, la salud de Bastián Jerez muestra señales alentadoras. Su madre, Macarena Collantes, compartió una emotiva imagen en redes sociales y confirmó que recientes estudios médicos evidencian una evolución positiva en su estado.

En la imagen se lo observa acostado en una camilla con las piernas flexionadas, un gesto que refleja avances en su evolución física y que conmovió a quienes siguen de cerca su historia. Junto a la publicación, Collantes escribió un mensaje cargado de fe y esperanza: “ Sigamos pidiendo por Basti. Que recupere todas sus fuerzas y siga avanzando ”.

Según detalló su madre, en los últimos días el equipo médico realizó nuevos estudios que evidenciaron mejoras significativas en el estado de salud del niño. Uno de los exámenes más importantes fue una tomografía que arrojó resultados positivos.

De acuerdo con la información compartida, los ventrículos cerebrales de Bastián se encuentran más pequeños y ya no presentan presencia de sangre, lo que representa un avance clave en su recuperación neurológica. Además, Collantes indicó que también se registraron progresos en la zona abdominal, lo que refuerza el panorama alentador.

Un mensaje de fe y agradecimiento

La madre del niño también expresó su profundo agradecimiento por la evolución de su hijo y por el acompañamiento recibido desde el primer momento. En sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje en el que destacó la importancia de la fe durante este proceso.

“Gracias Señor por escuchar nuestras oraciones, por cada súplica mía llorando de rodillas pidiéndote por mi hijo. Esto es una gran noticia”, escribió, reflejando la emoción y la esperanza de la familia ante los avances médicos.