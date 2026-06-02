Demencia Registrada: la cruda campaña que apunta contra el uso de una popular frase

Fingir demencia . Esa frase tan usada desde hace ya un tiempo de manera liviana para referirse a situaciones en las que una persona elige de manera deliberada ignorar un hecho hoy está en el centro de la escena. O al menos eso pretende la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer (ALMA).

Ante la naturalización del uso de dicha expresión desde ALMA impulsaron una campaña de concientización . Se trata de "Demencia Registrada", la cual busca que la sociedad dimensione las dificultades y problemas que tienen tanto las personas con ese padecimiento como así también quienes los acompañan en el día a día.

Ante el avance de la expresión, que ya está instalada en redes, ALMA buscó una manera original para instalar la concientización sobre la demencia y el Alzheimer en el centro de la discusión: registró la frase "fingir demencia" como marca en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI).

A partir de ello, comenzaron a intervenir en distintas publicaciones en redes sociales en las que se utilizaba dicha expresión para abrir el debate. En ese contexto, para que la propuesta tuviera mayor alcance, contaron con la colaboración de varios influencers que recibieron supuestas intimaciones legales por haber utilizado sin autorización la frase.

Demencia Registrada es una campaña que pone el foco en cómo el uso cotidiano de determinadas frases puede minimizar el sufrimiento de las personas.

La campaña incluye un video, en el que se recopilan varios testimonios de personas que acompañan a pacientes que padecen este tipo de males. El archivo fílmico explica en casi dos minutos (de una manera cruda y directa) la realidad que tienen todos los días de alguien que convive con esa condición.

Tras leer varios mensajes en redes en los que se usa la expresión "fingir demencia", los protagonistas de la pieza audiovisual contraponen sus vivencias. "Cuando mi marido guarda un zapato dentro de la heladera, no está fingiendo", "cuando mi mamá me pide que la lleve a ver a su mamá, tampoco está fingiendo", " si mi esposa va a la panadería de la esquina y se pierde, tampoco", "mucho menos cuando no se pueden acordar los nombres de sus propios hijos", son los duros relatos que seres queridos de personas con demencia o mal de Alzheimer expresan en el video, para luego sentenciar: "Cuando decís 'fingir demencia', suena divertido... pero para nosotros, no tanto".

En ese contexto explican que la decisión de registrar como marca la frase "fingir demencia" se debe a que cada vez que alguien utiliza dicha expresión está "yendo en contra de nuestra lucha". "A partir de ahora, vas a tener que pagar las regalías que correspondan", dice Katia, cuya madre padece la enfermedad.

La campaña invita a quienes habitualmente utilizan la expresión a buscar otras terminologías: "Me hago el distraído", "tuve un desliz", "me desentendí", "hacerte el gil", son algunas de las sugerencias propuestas. "Si todavía te quedan muchas ganas de usarlo, podés 'fingir demencia' y hacer una donación".

"La demencia no se finge, se padece", concluye de manera contundente el video.

Campaña Demencia Registrada La campaña Demencia Registrada apunta contra el uso de la frase "fingir demencia". ALMA

Qué es la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer (ALMA)

Según consta en su página web, se trata de una asociación voluntaria sin fines de lucro fundada en 1989 y cuya misión es "promover la mejor calidad de vida posible" para aquellas personas que padecen mal de Alzheimer, como así también a sus familiares y seres queridos. En 2005 fue declarada de interés sanitario.

ALMA está integrada principalmente por voluntarios familiares de personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, compañeros de cuidados, profesionales de la salud y miembros de la comunidad comprometidos con su misión, que desarrollan actividades junto con profesionales experimentados.

Desde 1990 la asociación es miembro de la Alzheimer´s Disease International (ADI), entidad integrada por 105 instituciones de todo el mundo y apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, es miembro Fundador desde el año 2003 de AIB , Alzheimer Iberoamérica, integrada por 21 asociaciones representantes de América Latina, el Caribe y España.

Qué es la Enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer fue descrita por primera vez por Alois Alzheimer en 1906 y es la causa más común de demencia, representando entre el 50% y el 75% de todos los casos. Es un padecimiento que conlleva la declinación de las habilidades cognitivas y la capacidad funcional, junto a la aparición de síntomas conductuales y psicológicos. Aunque a Enfermedad de Alzheimer ha sido considerada, generalmente como un trastorno casi exclusivamente cognitivo, la mayoría de las personas que la padecen desarrollan síntomas neuropsiquiátricos en algún momento de su evolución.

Según las cifras que maneja ALMA, en Argentina hay alrededor de 500.000 casos, mientras que en el mundo hay una nueva persona diagnosticada cada 3 segundos. Hoy hay más de 50 millones de pacientes en todo el planeta y se estima que para 2050 esta cifra se duplicará, arrojando una cantidad de 152 millones de afectados. Tal es la incidencia que la OMS la ha declarado como la crisis de salud más significativa del siglo XXI.