El SMN anticipa días más templados en Buenos Aires previo al regreso de las lluvias

La persistencia de los vientos del sector este continuará marcando las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires , según indicó el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) en los próximos días. Aunque la humedad seguirá presente, se espera un progresivo aumento de las temperaturas hacia el cierre de la semana.

Sin embargo, comenzarán a generarse cambios atmosféricos que impactarán de manera gradual en el centro del país. Tanto el miércoles como el jueves se pronostican temperaturas mínimas elevadas, con tardes templadas. Todo indica que el viernes será el día más agradable de la semana.

Las condiciones comenzarán a modificarse nuevamente durante el sábado. Se prevé un incremento de la humedad y la posibilidad de nuevas nieblas durante la mañana.

Hacia la noche del sábado, se espera una ciclogénesis que dará paso a un incremento de humedad y temperaturas más bajas, con abundante nubosidad y escasa amplitud térmica. Esto podría marcar, en el primer fin de semana de junio, el regreso de las lluvias en el AMBA.

En el resto del país, el jueves llegará un cambio importante de temperaturas con el ingreso de un frente frío que avanzará desde la Patagonia hacia la región Pampeana y pondrá fin a la prolongada escasez de precipitaciones.

Las lluvias y tormentas afectarán principalmente a Córdoba y amplios sectores de la provincia de Buenos Aires, donde podrían registrarse acumulados de entre 30 y 40 milímetros, con picos superiores en algunas zonas.

Las precipitaciones continuarán durante el viernes y se extenderán el fin de semana a gran parte del centro del país, incluyendo Córdoba, Cuyo, Buenos Aires y el sur del Litoral. También se esperan nevadas en sectores cordilleranos de Cuyo y el noroeste patagónico, un escenario favorable para los centros de esquí.

El domingo las lluvias comenzarán a desplazarse hacia el norte argentino, mientras que en la región central tenderán a disminuir gradualmente. Detrás del sistema llegará aire más frío, por lo que la próxima semana estará marcada por un descenso de las temperaturas y el posible regreso de las heladas en varias provincias del centro del país.