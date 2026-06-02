A 11 años de Ni Una Menos, Mendoza se suma a una nueva movilización contra la violencia de género

A 11 años de la histórica movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, el colectivo Ni Una Menos volverá a manifestarse este miércoles 3 de junio en distintos puntos del país. La convocatoria busca visibilizar la persistencia de los femicidios, exigir respuestas estatales y reclamar medidas concretas para prevenir las violencias que afectan a mujeres y diversidades.

La nueva jornada de protesta se desarrollará en un contexto atravesado por la preocupación de organizaciones feministas y de derechos humanos. El femicidio de Agostina Vega en Córdoba generó conmoción a nivel nacional y volvió a poner en agenda la necesidad de fortalecer las políticas de violencia de género.

En Mendoza , la movilización comenzará a las 18.30 en el Kilómetro Cero, ubicado en la intersección de San Martín y Garibaldi. Desde allí, las participantes marcharán por las calles San Martín, Las Heras y Patricias Mendocinas hasta llegar a Plaza Independencia, donde se realizará un acto central y se prevé la instalación de un altar en memoria de las víctimas de femicidios.

Desde Ni Una Menos Mendoza señalaron que la movilización está convocada contra “ la violencia, la impunidad, la represión, la manipulación judicial de Cornejo y el ajuste de Milei “.

Además, difundieron un posteo en el que hicieron referencia a recientes casos de violencia de género ocurridos en el país. “Por Agostina, por Dulce, por Julieta volvemos a las calles, porque la violencia machista sigue presente, porque exigimos una justicia efectiva y con perspectiva de género, porque defendemos nuestros derechos, porque rechazamos los discursos de odio y porque creemos que una sociedad más justa solo es posible con más igualdad y más derechos“, expresaron.

Miles de mujeres marcharán este 3 de junio en Mendoza por Ni Una Menos.

La publicación también menciona los casos de Agostina Vega, asesinada en Córdoba, y de Dulce María Candia, en Misiones, como ejemplos de situaciones que mantienen vigente el reclamo por una respuesta integral frente a la violencia machista.

Los datos de los femicidios a 11 años de Ni Una Menos

En el marco de un nuevo aniversario de la primera marcha, la organización Ahora Que Sí Nos Ven, responsable del Observatorio de las Violencias de Género junto con la Universidad Nacional del Delta, presentó un informe sobre los asesinatos por violencia de género registrados desde el 3 de junio de 2015.

Según el relevamiento, entre esa fecha y el 24 de mayo de 2026 se contabilizaron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género. Del total, 3.144 corresponden a femicidios directos y vinculados, 46 a transfemicidios y travesticidios y 15 a instigaciones al suicidio.

Las estadísticas reflejan que durante estos 11 años se produjo un femicidio cada 31 horas en Argentina. El informe fue elaborado a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, en el marco del convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Los datos también muestran que el 85% de los agresores pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima. Asimismo, el 63% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en un domicilio compartido con el agresor. Otro dato relevante indica que el 17% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas y que el 10% contaba con medidas de protección vigentes.

Finalmente, el relevamiento señala que al menos 2.714 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de los femicidios registrados desde la primera movilización de Ni Una Menos, una cifra que evidencia el impacto social y familiar de esta problemática.