En qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este miércoles y a partir de qué hora
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en siete departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 3 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado siete departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 3/6
Las Heras
- Entre calles Independencia, Lateral Oeste del Acceso Norte, Juan José Paso, Lisandro Moyano y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- Entre calles Alberti, Taboada, Modesto Gaviola, Jujuy y áreas adyacentes. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Olavarría, hacia el este de Terrada, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.30 a 12.30 h.
- En la intersección de la Ruta Provincial N°15 con callejón Cabrini y adyacencias; Perdriel. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Reconquista, Argumedo, Defensa, 25 de Mayo y áreas adyacentes; Perdriel. De 10.00 a 14.00 h.
Lavalle
- En calle Roque Montenegro, entre Costa Canal y callejón Villalobos. En callejón Villalobos, hacia el norte de Montenegro, y adyacencias; Jocolí. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle Luis Danti, hacia el este del Corredor Productivo; El Algarrobo. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°97, hacia el sur de la Ruta Provincial N°92; Campo de Los Andes. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Provincial N°92, entre la Ruta Provincial N°94 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle San Martín Norte, hacia el norte de calle Fray Inalicán. En el barrio El Esfuerzo y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Lavalle, Juan José Paso, Perret y Uriburu; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles La Bodega, Sotelo, La Primavera y Los Carolinos; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles La Falda, Gomensoro, Los Nogales y Tiburcio Benegas; Cuadro Benegas. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Costa Canal Babacci, entre las Rutas Nacional N°143 y Provincial N°179; Salto de las Rosas. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Emilio Mitre, General Urquiza, Avenida San Martín y Granaderos. De 9.15 a 11.00 h.