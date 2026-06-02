Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Miércoles nublado y fresco: en qué zonas de Mendoza se espera que llueva y cuándo podría nevar

Desde Contingencias Climáticas detallaron cómo estará el tiempo durante los próximos días en Mendoza.

MDZ Sociedad

Se anticipa una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura.&nbsp;

Se anticipa una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura. 

Shutterstock

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles una jornada mayormente nublada y con descenso de la temperatura en Mendoza: además, se anuncian precipitaciones en el sudeste provincial y en el sector sur de la cordillera. La mínima esperada es de 7ºC y la máxima de 16ºC.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

  • Viento: circulación de viento norte débil en la franja Este provincial, entre las 09:00 y las 18:00.
  • Nubosidad: amanece nublado en Valle de Uco, Gran Mendoza, zona Este y zona Sur. Estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada.
  • Alta Montaña: mal tiempo en el sector Sur, con precipitaciones moderadas. En los sectores Centro y Norte se observará abundante nubosidad, sin precipitaciones. Las condiciones se mantendrán durante todo el día.

Pronóstico para los próximos días

El jueves y viernes se mantendrán condiciones similares, tanto en el llano como en la cordillera. En tanto que el sábado se esperan lluvias y lloviznas que afectarían los tres oasis cultivados de Mendoza y nevadas en cordillera.

contingencias miercoles
El pronóstico para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico para los próximos días en Mendoza.

Archivado en

Notas Relacionadas