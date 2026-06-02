Miércoles nublado y fresco: en qué zonas de Mendoza se espera que llueva y cuándo podría nevar
Desde Contingencias Climáticas detallaron cómo estará el tiempo durante los próximos días en Mendoza.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles una jornada mayormente nublada y con descenso de la temperatura en Mendoza: además, se anuncian precipitaciones en el sudeste provincial y en el sector sur de la cordillera. La mínima esperada es de 7ºC y la máxima de 16ºC.
Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
- Viento: circulación de viento norte débil en la franja Este provincial, entre las 09:00 y las 18:00.
- Nubosidad: amanece nublado en Valle de Uco, Gran Mendoza, zona Este y zona Sur. Estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada.
- Alta Montaña: mal tiempo en el sector Sur, con precipitaciones moderadas. En los sectores Centro y Norte se observará abundante nubosidad, sin precipitaciones. Las condiciones se mantendrán durante todo el día.
Pronóstico para los próximos días
El jueves y viernes se mantendrán condiciones similares, tanto en el llano como en la cordillera. En tanto que el sábado se esperan lluvias y lloviznas que afectarían los tres oasis cultivados de Mendoza y nevadas en cordillera.