Últimos cupos para el Social Media Day Buenos Aires

Este 3 de junio regresa el Social Media Day Buenos Aires con una jornada presencial en la Usina del Arte y transmisión online para Argentina y todos los países de habla hispana. Desde el mediodía, el patio gastronómico estará abierto para que los asistentes disfruten de un espacio de networking previo al ingreso a las charlas.

Esta edición profundizará sobre las últimas tendencias digitales , inteligencia artificial , creatividad, audiencias, redes sociales, estrategias de contenido, transformación digital y cómo la IA está redefiniendo la industria. El encuentro reúne a profesionales, marcas, instituciones educativas, y referentes del marketing, la tecnología y la comunicación, que compartirán con la audiencia, herramientas, buenas prácticas, recomendaciones, estrategias y casos de éxito. El evento también tiene como objetivo que los asistentes amplíen su red de contactos y adquieran nuevas herramientas e ideas para desarrollar estrategias digitales.

“El Social Media Day es el punto de encuentro de la industria digital vinculada al marketing y a las redes sociales, con foco también en la inteligencia artificial . Hace 16 años comenzamos con el evento para marcar tendencias digitales y redes sociales; hoy estamos haciendo lo propio con la evolución de lo digital con la inteligencia artificial aplicada al marketing y a la generación de contenidos, considerando también a la creatividad, las personas, y a cómo las marcas crean actualmente conversaciones con sus audiencias”, destacó Adriana Bustamante, Directora de Digital Interactivo, empresa que organiza el Social Media Day en Argentina.

El encuentro contará con distintos paneles integrados por referentes de la comunicación, el marketing, inteligencia artificial , redes sociales y tecnología, y entre algunos de los temas que se abordarán se destacan: “Comunicación e innovación en tiempos de IA”, “Marketing y redes: cómo nos preparamos para el mundial”, “Los 7 pecados capitales del branding”, “Estrategia digital en el mundo de la música y el entretenimiento”.

Gustavo Mames, Fundador y Director General de Interactivity

Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas en Mc Donald’s

Patricia Jebsen, Business Advisor en Seeds

Ezequiel Arslanian, Managing Director de Accenture Argentina

María Victoria Pirraglia, Head of Branded Content en Perfil

Alan Levy, Presidente de Interact Argentina y CoFounder de Beeyond Media

Catalina Smidt, Brand & Segments Grouper en Mc Donald’s

Andrés González Casco, Social Media y Video Manager en Olé

Sergio Goycochea, ex integrante de la selección argentina

Leandro Petersen, Chief Commercial y Marketing Officer de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Ximena Díaz Alarcón, CEO y CoFounder de YOUNIVERSAL

Silvina Seiguer, Consultora Estratégica de Brand PR y Comunicaciones

Melisa Lipnizky de Ranked Music

Tomás Frontanilla y Gustavo Luzza de Billboard AR

Nicolás Vanecek de FaroLatino

Federico Charriere de Prina

Federico Feres, CEO en Go For Marketing and eCommerce y fundador de Go ForLast Mile

Andrés Fiorotto, integrante del laboratorio digital de RUS Seguros

Silvana Cataldo, Directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal

Sebastián Wilhelm, Co fundador de Trans Company

Juan Ramiro Fernández , fundador de The Chemical Pitch Company

Carolina Dubiansky, fundadora de Giver Solutions

Agustin Mario Gimenez, CEO de Out of The Box y cofundador de AHGency

Martín Hazan, CEO de AHGency y cofundador de Out Of The Box.

Agenda del Social Media Day Buenos Aires

En la sala de Cámaras también se desarrollarán charlas y workshops en simultáneo, que abordarán temas vinculados con cómo la IA está rediseñando la creación de contenidos en tiempo real (exposición a cargo de Agustina Pérez y Nasa Lombardo de NINCH Creative Communication Company), cómo reaccionar ante las fake news y cómo detectar la mentira viral (a cargo de Eduardo Ceccotti, Ana Laura García Luna y Lucila Vespali Sutera, integrantes de Chequeado) y Avatar Director’s Cut by OOTB por Agustín Mario Gimenez, CEO de Out Of The Box. El influencer Lionel Ferro cerrará el encuentro con su charla: “De actor a creador de universos: cómo el storytelling está cambiando la forma de vender”.

Para acceder a la agenda completa del Social Media Day Buenos Aires 2026, ingresar en: https://smday.com.ar/buenosaires/. Las últimas entradas disponibles para el evento presencial pueden conseguirse a través del sitio web o en eventbrite. También es posible seguir el encuentro vía streaming desde cualquier punto de Argentina y desde países de habla hispana, como así también acceder luego a las charlas y paneles ondemand.

Entradas con descuento en el Socia Media Day

El Social Media Day Buenos Aires brinda beneficios de un 30% para cámaras como IAB Argentina, CACE, Interact, Agencias Argentinas, Consejo Publicitario Argentino, y un 50% en becas para alumnos, profesores universitarios y terciarios, y descuentos en compra de combo de entradas.

El Social Media Day tiene un alcance federal y desde su lanzamiento en 2010 se realizó en más de 14 ciudades de Argentina. Para el segundo semestre de 2026 está confirmada una edición en Santa Fe y en Paraná el 10 y 11 de septiembre respectivamente, una segunda edición en Buenos Aires en octubre, en el marco de la Tecweek, y también se realizará en Mar del Plata y Mendoza, en fecha a confirmar.