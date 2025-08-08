Social Media Day Mendoza 2025: "la IA no reemplaza la creatividad, la expande"
¿Puede la inteligencia artificial potenciar la creatividad? Especialistas analizaron las transformaciones en el marketing y las estrategias digitales.
El pasado jueves 7 de agosto se llevó a cabo una nueva edición del Social Media Day Mendoza en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit. El evento reunió a especialistas, profesionales y aficionados del mundo digital para abordar tendencias en redes sociales, marketing y sobre todo el incipiente avance de la inteligencia artificial.
La jornada incluyó conferencias, paneles y presentaciones de casos que analizaron el presente y el futuro de la comunicación en entornos digitales. Entre los ejes principales, se destacaron las aplicaciones de la inteligencia artificial en los negocios y en el marketing, así como su papel en la generación de estrategias de contenido y en el debate de su uso en procesos creativos. Los paneles contaron con la participación de referentes de medios, agencias, turismo y gastronomía, quienes expusieron sobre las tendencias digitales y las consecuencias en sus industrias.
¿La inteligencia artificial es compatible con la creatividad?
Uno de los espacios centrales fue la charla “Creatividad + IA, ¿El blend perfecto?”, a cargo de Facundo Gogol, del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), y Ariadna Luján Martínez, de Corpora y primera magíster en Inteligencia Artificial en la provincia. Allí, los speakers reflexionaron sobre el potencial de estas herramientas como aliadas en los procesos creativos.
El debate incluyó referencias a cambios en los hábitos de consumo, la evolución desde un panorama con pocos canales de comunicación hacia un ecosistema con métricas en tiempo real y nuevos roles profesionales: como especialistas en marketing digital, publicistas y community managers. Entre los nuevos términos propuestos resurgió el concepto de human in the loop (Vikram Singh Bisen, 2020) también conocido como participación humana en el circuito, que promueve la supervisión humana constante en el uso de estas tecnologías como la inteligencia artificial, asegurando que las decisiones finales sigan estando en manos de las personas.
Asimismo, se presentaron ejemplos concretos del uso de IA, como la herramienta Grok, que permite generar contenido y crear imágenes de forma eficiente, así como desarrollar propuestas completas para campañas. Los casos expuestos mostraron cómo la integración de la inteligencia artificial en procesos creativos puede optimizar resultados, sin desplazar la visión y el aporte humano.
El Social Media Day de este año destacó en innovación, creatividad y multidisciplina, su papel como espacio de intercambio y actualización profesional, ofreció una mirada amplia sobre el impacto de las tendencias digitales y de la inteligencia artificial en el presente y en la proyección del sector.