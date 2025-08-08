Social Media Day Mendoza 2025: "la IA no reemplaza la creatividad, la expande"

El pasado jueves 7 de agosto se llevó a cabo una nueva edición del Social Media Day Mendoza en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit. El evento reunió a especialistas, profesionales y aficionados del mundo digital para abordar tendencias en redes sociales, marketing y sobre todo el incipiente avance de la inteligencia artificial.

Panel sobre "Creatividad + IA, ¿el blend perfecto?", que reunió a especialistas para debatir sobre el papel de la inteligencia artificial como aliada en la generación de contenidos y en la transformación de las industrias digitales. La jornada incluyó conferencias, paneles y presentaciones de casos que analizaron el presente y el futuro de la comunicación en entornos digitales. Entre los ejes principales, se destacaron las aplicaciones de la inteligencia artificial en los negocios y en el marketing, así como su papel en la generación de estrategias de contenido y en el debate de su uso en procesos creativos. Los paneles contaron con la participación de referentes de medios, agencias, turismo y gastronomía, quienes expusieron sobre las tendencias digitales y las consecuencias en sus industrias.

¿La inteligencia artificial es compatible con la creatividad? Uno de los espacios centrales fue la charla “Creatividad + IA, ¿El blend perfecto?”, a cargo de Facundo Gogol, del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), y Ariadna Luján Martínez, de Corpora y primera magíster en Inteligencia Artificial en la provincia. Allí, los speakers reflexionaron sobre el potencial de estas herramientas como aliadas en los procesos creativos.

Facundo Gogol, representante del EMETUR, participó en el Social Media Day Mendoza para compartir su visión sobre creatividad, turismo y el uso de la inteligencia artificial en estrategias de comunicación. "La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad humana, sino que la expande y complementa", destacó Ariadna Luján Martínez, quien agregó que "la estrategia y el criterio siguen siendo responsabilidad de las personas, mientras que la IA funciona como un punto de partida que optimiza recursos y amplía posibilidades".

El debate incluyó referencias a cambios en los hábitos de consumo, la evolución desde un panorama con pocos canales de comunicación hacia un ecosistema con métricas en tiempo real y nuevos roles profesionales: como especialistas en marketing digital, publicistas y community managers. Entre los nuevos términos propuestos resurgió el concepto de human in the loop (Vikram Singh Bisen, 2020) también conocido como participación humana en el circuito, que promueve la supervisión humana constante en el uso de estas tecnologías como la inteligencia artificial, asegurando que las decisiones finales sigan estando en manos de las personas.