Motorola y Swarovski apuestan por el lujo en Argentina

La reconocida marca Motorola presentó en el país una colaboración que destaca por su sofisticación: una línea exclusiva junto a Swarovski que reúne tecnología de última generación y el brillo de cristales de lujo. Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la alianza entre ambas compañías, reafirmando su compromiso con la innovación y el diseño.

Esta propuesta, que llega bajo el nombre The Brilliant Collection a la Argentina , incorpora al icónico Motorola Razr y a los auriculares Motorola Buds Loop en versiones especialmente diseñadas con cristales incrustados. La colección no solo ofrece funcionalidad de alto nivel, sino también un fuerte componente estético para quienes buscan destacar.

El punto central de esta nueva línea es el elegante Motorola Razr en color Ice Melt, una edición limitada que combina un diseño sofisticado con un acabado inspirado en el cuero y un patrón acolchado 3D. La verdadera joya de este modelo es su decoración con 35 cristales Swarovski , cuidadosamente colocados a mano, incluyendo uno de mayor tamaño y 26 facetas en la bisagra principal.

Motorola y Swarovski combinan lujo y tecnología en esta nueva propuesta que destaca por su originalidad.

Cada detalle fue pensado para reforzar el carácter exclusivo del dispositivo: incluso las teclas de volumen presentan un diseño que remite a los cristales, y se incluye una correa cruzada premium a tono. Esta versión del Razr es una apuesta clara por una tecnología que también funciona como pieza de lujo.

En cuanto a los Motorola Buds Loop , que ya se habían lanzado a principios de año con cristales Swarovski , ahora llegan en una nueva versión Ice Melt, para acompañar estéticamente al smartphone. Con audio de calidad Sound by Bose y un diseño tipo arete, estos auriculares permiten mantener la conexión con el entorno mientras se disfruta de un sonido envolvente y estilizado.

Además de su apariencia llamativa, el diseño abierto de estos dispositivos permite un uso prolongado sin incomodidades. Su estructura liviana y ergonómica ofrece una experiencia auditiva envolvente y confortable, ideal para quienes buscan estilo y funcionalidad en un solo accesorio.

Los auriculares Motorola Buds Loop ahora también están disponibles en color Ice Melt.

Disponibilidad en Argentina y opciones

La nueva edición del Motorola Razr 60 Ice Melt y los Buds Loop Ice Melt, ambos con cristales Swarovski, estarán disponibles en breve en Argentina. Pronto se anunciarán detalles sobre su precio y fecha de lanzamiento oficial.

Mientras tanto, ya pueden adquirirse los Motorola Buds Loop en color dorado, también con cristales Swarovski, a un precio de $359.999 en el sitio oficial de Motorola Argentina, con envío gratis y hasta 12 cuotas sin interés. Otra opción disponible es la edición Pantone® Trekking Green, con un valor de $179.999, también con financiación de hasta 6 cuotas sin interés.

Esta edición limitada de Motorola Buds Loop, con diseño tipo arete, combina estilo y calidad sonora.

Una alianza con visión de futuro

Esta colección marca el inicio de Motorola Collections, una serie de lanzamientos temáticos que combinarán diseño, tecnología e identidad. Según informaron desde la compañía, cada colección destacará la artesanía, la innovación y las colaboraciones con marcas icónicas como Swarovski, con el objetivo de redefinir el aspecto de la tecnología personal.

La alianza entre ambas marcas, que comenzó con los primeros modelos de Moto Buds Loop, da ahora un paso más allá en la convergencia entre tecnología y moda, ofreciendo propuestas únicas y de edición limitada.

