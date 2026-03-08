Motorola Razr 2024 llega a Amazon: precio y detalles del nuevo plegable

La plataforma de compras Amazon ofrece los modelos de Motorola Razr —modelo 2024— al precio más bajo. El equipo llega con una pantalla externa mucho más grande que el modelo anterior y un sistema de cámaras de 50 megapíxeles. Es una opción para quienes buscan un teléfono compacto que no descuida la potencia técnica ni el diseño.

Si estás buscando un plegable resistente a caídas, Motorola lanzó este modelo 2024 con cambios que se notan al toque. Lo primero que salta a la vista es su pantalla externa de 3,6 pulgadas, que es 2,4 veces más grande que la del año pasado. Ahora podés mandar mensajes o poner música sin tener que abrir el celular, lo cual es un golazo para ahorrar tiempo y batería.

En el interiorde este aparato encontramos un procesador MediaTek Dimensity 7300X que corre a 3 GHz. Viene acompañado por 8 GB de memoria RAM física, aunque el sistema permite sumar otros 8 GB mediante la función RAM Boost para que el equipo no se trabe cuando le exigís mucho. El almacenamiento interno es de 256 GB, espacio suficiente para que no andes borrando fotos cada dos por tres.

La cámara principal es de 50 MP y usa tecnología Moto AI para que las imágenes salgan nítidas aunque no tengas buena luz. También permite usar el modo Flex View, donde doblás el teléfono y lo usás como si fuera una videocámara de las viejas o una cabina de fotos personal. Es ideal para sacarte selfies manos libres sin tener que andar apoyando el celu contra una botella.

El audio también dio un salto. Los parlantes son un 20% más fuertes que en la versión previa y traen Dolby Atmos con Audio Espacial. Esto quiere decir que el sonido te envuelve desde todas las direcciones, algo que se agradece un montón si sos de mirar series o escuchar música sin auriculares cuando estás en tu casa.

Hablemos de lo que nos duele a todos: la plata. En la tienda oficial de Amazon, el precio base del equipo es de $562.000 pesos argentinos. A esto tenés que sumarle unos $124.149 en concepto de cargos de importación para que llegue a Argentina. En total, el número final ronda los $691.73, con la ventaja de que el envío es gratuito y el paquete llega directo a tu puerta, sin vueltas.

El Motorola Razr viene desbloqueado de fábrica. Esto significa que le ponés el chip de tu operadora. Además, el diseño y modelo es uno de los plegables más resistentes: tiene protección contra el agua, vidrio Gorilla Glass Victus para evitar rayones y un acabado de cuero vegano que es suave al tacto y no se te resbala de las manos.

motorola razr 2024 El equipo plegable cuenta con una pantalla principal pOLED de 6,9 pulgadas con 120 Hz de refresco. Shutterstock

La batería es de 4200 mAh, lo que debería alcanzarte para tirar todo el día con un uso normal. Si te quedás corto, tiene carga rápida TurboPower de 30W y también permite carga inalámbrica, algo que no todos los plegables de este segmento ofrecen. Motorola entrega un producto equilibrado que no te sale una fortuna comparado con otros modelos de la competencia.