Motorola G34 alcanza precio mínimo en Walmart: tiene 128 GB, pantalla de 6 pulgadas y cargador

Un celular ideal para tareas poco exigentes y con una batería de larga duración. Todos los detalles de la oferta, aquí.

El Motorola G34 es un celular de gama media que fue lanzado al mercado en 2023 y destacó por su conectividad 5G, pantalla de 6.5 pulgadas y procesador Snapdragon 695. Pero, debido al lanzamiento de otros modelos de la marca, el Motorola G34 alcanzó un precio histórico y se puede conseguir en Walmart.

A pesar de ser un modelo con varios años en el mercado, sigue siendo una opción ganadora para el 2026. Su rendimiento es rápido gracias al chipset Qualcomm Snapdragon 695, que ofrece una experiencia al usuario ideal para usar redes sociales, navegar por internet y jugar juegos moderados.

motorola g34 La oferta de Walmart. Shutterstock Además, todo lo que reproduzcas en el celular tiene una calidad visual única por su pantalla con IPS LCD de 6.5 pulgadas con resolución HD+ (1600 x 720 píxeles) y tasa de refresco fluído de 120 Hz.

También ofrece un sistema de cámaras para que grabes tus momentos favoritos para siempre. Su cámara principal de 50 MP se combina con su sensor macro de 2 MP para dar fotografías más nítidas. En cuanto a la cámara frontal, su lente es de 16 MP.

motorola g341 Un modelo que se adapta al 2026. Shutterstock Cabe destacar que estas características y funciones necesitan de una batería potente para que puedas llevar el celular contigo en todo momento. Por eso, Motorola lo equipó con una batería de 5000 mAh con carga de 18W o 20W.