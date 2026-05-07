Llega el Social Media Day Buenos Aires 2026: el ecosistema de marketing, tecnología y comunicación

La nueva edición del Social Media Day Buenos Aires se celebrará de manera presencial el 3 de junio de 2026 en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1, Buenos Aires) de 13:30 a 19:30 . A su vez, estará disponible de forma virtual para Argentina y todos los países de habla hispana.

Este encuentro ha evolucionado más allá de su formato tradicional para convertirse en un ecosistema integral que conecta a profesionales, marcas, instituciones educativas y referentes del marketing , tecnología y comunicación .

La edición 2026 está diseñada para que los asistentes integren herramientas prácticas, generen networking y desarrollen una nueva forma de pensar las estrategias digitales. Durante el evento, diferentes speakers expertos abordarán temas como tendencias digitales, creatividad, inteligencia artificial aplicada a marketing , redes sociales, audiencias, evolución digital y campañas para el Mundial.

En el evento disertarán grandes referentes del ecosistema digital:

El importante evento federal también se llevará a cabo en Rosario el 6 de mayo en la UCA Rosario. Otras ediciones que se realizarán a lo largo del país tendrán lugar en Santa Fe y Paraná el 10 y 11 de septiembre, respectivamente.

SOCIAL MEDIA DAY El Social Media Day Buenos Aires 2026 se prepara para su nueva edición, abordando el dinámico ecosistema de marketing, tecnología y comunicación.

Cómo conseguir entradas para el Social Media Day

Las entradas anticipadas ya pueden conseguirse a través de www.smday.com.ar/buenosaires con importantes descuentos. Además, habrá descuento de un 30% para cámaras aliadas y un 50% en becas para alumnos y profesores universitarios y terciarios.

La convocatoria para ser sponsor continúa vigente. Para quien quiera participar, deberá enviar una solicitud a [email protected].

El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli.