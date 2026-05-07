Llega el Social Media Day Buenos Aires 2026: el ecosistema de marketing, tecnología y comunicación
El Social Media Day Buenos Aires 2026 se prepara para su nueva edición, abordando el dinámico ecosistema de marketing, tecnología y comunicación.
La nueva edición del Social Media Day Buenos Aires se celebrará de manera presencial el 3 de junio de 2026 en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1, Buenos Aires) de 13:30 a 19:30. A su vez, estará disponible de forma virtual para Argentina y todos los países de habla hispana.
Este encuentro ha evolucionado más allá de su formato tradicional para convertirse en un ecosistema integral que conecta a profesionales, marcas, instituciones educativas y referentes del marketing, tecnología y comunicación.
La edición 2026 está diseñada para que los asistentes integren herramientas prácticas, generen networking y desarrollen una nueva forma de pensar las estrategias digitales. Durante el evento, diferentes speakers expertos abordarán temas como tendencias digitales, creatividad, inteligencia artificial aplicada a marketing, redes sociales, audiencias, evolución digital y campañas para el Mundial.
Disertantes del Social Media Day Buenos Aires
En el evento disertarán grandes referentes del ecosistema digital:
- Gustavo Mames de Interactivity - “Marketing, comunicación y negocios digitales: ¿el principio del fin o el fin del principio?”
- Ezequiel Arlanian de Accenture, Alan Levy de Interact Argentina y Fernando Arango de Arcos Dorados moderando el panel "Comunicación e innovación en tiempos de IA: estrategias y nuevos skills”
- Andrés Fiorotto de RUS Seguros - “Comercializar servicios en la era de la IA”
- Ximena Diaz Alarcón y Silvina Seiguer de Youniversal - “Los pecados capitales del branding”
- Silvana Cataldo de Personal y Sebastián Wilhelm de Trans - “Estrategias de comunicación y creatividad. La vuelta de la Llama que llama en formato serie”
- Victoria Fernández Acuña de Arcos Dorados y Andrés González Casco de Olé - Panel "Marketing y redes: cómo nos preparamos para el Mundial”
- Juan Ramiro Fernández de The Chemical Pitch Company - “Siempre nunca como ahora”
- Carolina Dubiansky de Giverv Solutions - “De agencia tradicional a agencia con IA: lo que aprendimos en el camino”
- Melisa Lipnizky de Ranked Music, Tomás Frontanilla de Billboard AR - panel "Estrategia digital en el mundo de la música y el entretenimiento by Billboard".
El importante evento federal también se llevará a cabo en Rosario el 6 de mayo en la UCA Rosario. Otras ediciones que se realizarán a lo largo del país tendrán lugar en Santa Fe y Paraná el 10 y 11 de septiembre, respectivamente.
Cómo conseguir entradas para el Social Media Day
Las entradas anticipadas ya pueden conseguirse a través de www.smday.com.ar/buenosaires con importantes descuentos. Además, habrá descuento de un 30% para cámaras aliadas y un 50% en becas para alumnos y profesores universitarios y terciarios.
La convocatoria para ser sponsor continúa vigente. Para quien quiera participar, deberá enviar una solicitud a [email protected].
El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli.