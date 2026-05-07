Ciclogénesis en Buenos Aires: lluvias, viento y frío para el fin de semana

Buenos Aires amaneció bajo un cielo pesado, con calles anegadas, viento y registros de granizo en distintos puntos de la provincia. La ciclogénesis que avanzó sobre la región dejó complicaciones desde la costa atlántica hasta el Conurbano, mientras el frío empieza a ganar terreno para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido que la formación de un sistema de baja presión frente a las costas del norte patagónico y el sur bonaerense podía generar un período de mal tiempo intenso, con abundante caída de agua, tormentas fuertes, posible granizo y ráfagas. En su informe especial, el organismo estimó acumulados de entre 40 y 100 milímetros para las zonas afectadas, además de vientos que podían intensificarse con el paso de las horas.

La situación empezó a sentirse con fuerza durante la madrugada del jueves 7 de mayo. En la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, el pronóstico marcaba lluvias, tormentas con actividad eléctrica y una jornada inestable, con temperaturas que rondaban entre los 15 y los 20 grados.

Hacia la tarde, las precipitaciones podían intensificarse en algunos sectores , por lo que el SMN recomendó seguir las alertas oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en zonas anegadas.

Uno de los puntos más golpeados fue Mar del Plata. En el barrio Termas Huinco, un taxista quedó atrapado dentro de su auto cuando el agua cubrió casi por completo el vehículo en la zona de San Angelo in Vado y Posadas. El episodio quedó registrado por vecinos y se convirtió en una de las imágenes más fuertes del temporal. En paralelo, las ráfagas provocaron caída de postes y carteles, especialmente en sectores de la avenida Luro.

frio El frío jugará un papel importante durante el fin de semana en Buenos Aires. Shutterstock

El Conurbano también sintió el impacto de la tormenta. En Quilmes, varias calles quedaron cubiertas de agua y algunos vecinos se encontraron con el ingreso de agua en sus viviendas durante la madrugada. En La Plata, la zona de Villa Elvira registró anegamientos después de lluvias intensas en poco tiempo. Hacia el noroeste bonaerense, localidades como Pergamino y Chacabuco reportaron caída de granizo, con imágenes de piedras acumuladas sobre techos, patios y veredas.

Qué se espera para el fin de semana

El cambio más fuerte llegará con la rotación del viento y el ingreso de aire frío. El informe del SMN anticipó que, desde el viernes 8, el viento del sur afectaría a buena parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, con intensidades de 50 a 70 km/h y ráfagas de 70 a 90 km/h. En la franja costera del sur bonaerense, incluso, podían superarse los 100 km/h en forma localizada.

Para la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico marca una mejora gradual, aunque con ambiente más frío. Este jueves seguirá inestable, el viernes se presentará más fresco y el sábado podría tener algunos chaparrones, sobre todo en la primera parte del día. En Mar del Plata, en cambio, se mantienen condiciones más sensibles, con lluvias durante el viernes y viento persistente del sur y sudoeste, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Ante este escenario, las recomendaciones oficiales apuntan a evitar circular por calles inundadas, no sacar la basura, limpiar desagües, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse lejos de postes, árboles o carteles durante las ráfagas. El temporal irá perdiendo intensidad, pero dejará otra marca clara: después de la lluvia, Buenos Aires entrará de lleno en un fin de semana con aire frío, viento y temperaturas más bajas.