Alerta por ciclogénesis: tormentas y descenso de temperatura en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por la ciclogénesis que ya se acerca a Buenos Aires con las primeras lluvias de la mañana de este miércoles. El parte indica también que hoy se inaugura una serie de jornadas con lluvias abundantes, vientos fuertes y un brusco descenso de la temperatura.

Luego de días con altos índices de humedad y aire cálido, el ingreso de una masa de aire frío genera un centro de baja presión sobre la región. A raíz de estos hechos climáticos, se produce inestabilidad climática, vientos fuertes, lluvias de elevada intensidad y tormentas.

Aunque las lluvias ya cayeron sobre Buenos Aires y la región durante la mañana, la transición hacia la ciclogénesis se concretará a partir de la tarde de este miércoles hasta el mediodía del jueves, dando lugar a días fríos con heladas en el centro y sur del país.

En centro más severo de la ciclogénesis se hará presente en el centro, oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, incluyendo la Costa Atlántica. En toda esta región se esperan fuertes tormentas durante toda la jornada hasta el amanecer del jueves. Se estima que luego de las tormentas, la mínima llegue hasta los 8 grados de cara al fin de semana.

Qué es una ciclogénesis