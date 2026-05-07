Fuerzas Armadas: cuánto cobrarán en mayo tras el aumento salarial

El salario del personal de las Fuerzas Armadas tendrá un aumento en mayo de 2026, según la escala vigente. La actualización alcanza a militares en actividad del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, con montos que cambian según el grado y la responsabilidad.

La actualización quedó fijada en el Boletín Oficial en la Resolución 10/2026, firmada por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía. Allí se establecieron los haberes mensuales que regirán para el personal militar, en el marco del esquema de recomposición salarial aplicado durante los primeros meses del año.

El nuevo cuadro salarial también comprende a la Policía de Establecimientos Navales. De esta manera, la liquidación de mayo llegará con valores actualizados tanto para los cargos superiores como para oficiales, suboficiales y personal voluntario .

La escala de mayo alcanza al personal superior, suboficiales y voluntarios de las Fuerzas Armadas.

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Fuerzas Armadas: los sueldos más altos de mayo

La escala para los cargos superiores queda de la siguiente manera:

Teniente General / Almirante / Brigadier General: $3.161.227.

General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor: $2.819.141.

General de Brigada / Contraalmirante / Brigadier: $2.568.188.

Coronel / Capitán de Navío / Comodoro: $2.249.776.

Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro: $1.956.115.

Mayor / Capitán de Corbeta / Mayor: $1.541.059.

Capitán / Teniente de Navío / Capitán: $1.275.986.

Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente: $1.134.821.

Teniente / Teniente de Corbeta / Teniente: $1.023.416.

Subteniente / Guardiamarina / Alférez: $926.881.

Cómo queda la escala para suboficiales y voluntarios

La actualización salarial de mayo también impacta sobre el cuerpo de suboficiales de las Fuerzas Armadas. En este segmento, el monto más alto corresponde al Suboficial Mayor, que cobrará $1.580.610. Luego aparece el Suboficial Principal, con un haber de $1.401.246.

Los valores establecidos para suboficiales y personal voluntario son los siguientes: