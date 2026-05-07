Atención: dos cortes de agua imprevistos afectan al Gran Mendoza

Zonas de Las Heras y Godoy Cruz verán afectado su servicio durante la tarde debido a cortes de agua potable imprevistos.

Este jueves por la tarde, Aysam informó dos cortes de agua potable imprevistos debido a la rotura de caños maestros en diferentes zonas de dos departamentos del Gran Mendoza.

La empresa explicó que en ambos casos la interrupción se debe a la rotura de un caño maestro. Desde Aysam confirmaron que la empresa ya se encuentran trabajando para solucionar el inconveniente lo antes posible.

La zonas afectadas Por un lado, se encuentra interrumpido el normal suministro en Las Heras, en la zona ubicada entre las calles Matheu, Bufano, Lisandro Moyano y Olascoaga.

También se encuentra afectado el suministro en Godoy Cruz, en el área ubicada entre Arturo Illia, Corredor del Oeste, Salvador Arias y Martín Fierro.

Recomendaciones ante un corte de agua Frente a posibles fallas en el servicio, la empresa recomienda mantener una reserva de agua potable embotellada, cuidar el contenido del tanque domiciliario y hacer uso responsable y solidario del recurso.