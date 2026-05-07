Presentan consultorios geriátricos externos para personas mayores con atención integral

Un grupo de profesionales especializados en geriatría presentó en la Argentina un nuevo esquema de atención destinado a personas mayores que viven en sus domicilios y necesitan seguimiento médico y acompañamiento integral. La propuesta se basa en consultorios externos interdisciplinarios que buscan centralizar y coordinar los distintos aspectos vinculados al cuidado de los pacientes.

El proyecto fue desarrollado por Manantial Grupo Humano, institución vinculada al trabajo en gerontología y geriatría, y apunta a ofrecer una alternativa de atención para personas mayores que atraviesan situaciones de fragilidad, deterioro funcional o necesidades de asistencia prolongada.

Profesionales especializados presentaron un nuevo modelo de consultorios en geriátricos externos orientado al seguimiento integral de personas mayores que viven en sus hogares.

Según explicó Fernando Shalom, presidente de la organización, uno de los objetivos es reducir la fragmentación en la atención médica que suelen experimentar muchos adultos mayores, especialmente aquellos que deben consultar a distintos especialistas y gestionar tratamientos simultáneos.

La iniciativa se estructura a partir de la Valoración Gerontológica Geriátrica Integral (VGGI) , una herramienta utilizada para evaluar de manera conjunta el estado clínico, funcional, emocional y social de cada paciente. A partir de ese análisis, el equipo diseña estrategias de seguimiento y cuidado adaptadas a cada situación particular.

El modelo contempla la participación coordinada de médicos geriatras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y otros profesionales vinculados al cuidado de la salud de las personas mayores.

Entre las tareas previstas se incluyen la organización de tratamientos, la coordinación de interconsultas médicas, el seguimiento farmacológico y el acompañamiento en eventuales internaciones. También se desarrollan programas de rehabilitación física, nutrición y estimulación cognitiva orientados a sostener la funcionalidad y autonomía de los pacientes.

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Atención domiciliaria y herramientas tecnológicas

Otro de los aspectos incorporados al nuevo esquema es el uso de tecnología aplicada al seguimiento remoto. Según indicaron desde la institución, se implementan ejercicios monitoreados a distancia, talleres virtuales y herramientas digitales destinadas tanto a pacientes como a familiares y cuidadores.

Además, el sistema prevé espacios de orientación para parientes cuidadores y dispositivos de acompañamiento emocional para personas mayores y su entorno cercano.

Desde la organización señalaron que el enfoque busca facilitar la permanencia de los adultos mayores en sus hogares cuando las condiciones de salud lo permiten y existe un entorno adecuado para sostener los cuidados necesarios.

Shalom sostuvo que la propuesta apunta a ofrecer un seguimiento continuo más allá de la consulta médica tradicional. “Muchas personas transitan el sistema de salud de forma fragmentada, pasando por múltiples profesionales y sin una mirada integradora. Esto hace que las decisiones médicas se dispersen y el cuidado se torne complejo”, afirmó.

También indicó que el proyecto intenta responder a nuevas demandas vinculadas al envejecimiento poblacional y a la necesidad de desarrollar modelos de atención más coordinados para personas mayores.

Un modelo centrado en la coordinación del cuidado

El esquema funciona bajo la coordinación de un médico geriatra de cabecera, encargado de supervisar el proceso clínico y articular las distintas intervenciones profesionales.

Según detallaron, el objetivo es ordenar las instancias de atención y brindar acompañamiento tanto al paciente como a su familia en diferentes etapas del proceso de cuidado.

La iniciativa se suma a otras experiencias de atención domiciliaria y seguimiento integral que comenzaron a expandirse en los últimos años en el ámbito de la salud orientada a adultos mayores.