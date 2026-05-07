Cómo acceder a las viviendas del IPV para la clase media: requisitos y montos

El Gobierno de Mendoza, a través del Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ), presentó un nuevo programa habitacional orientado a sectores de clase media, con el objetivo de facilitar el acceso a la casa propia en un contexto económico complejo.

La iniciativa contempla la construcción de entre 275 y 325 viviendas en distintos puntos de la provincia, con una inversión inicial estimada en 10 millones de dólares.

El anuncio forma parte de las políticas habitacionales impulsadas por la gestión provincial y busca cubrir una franja de la población que, por sus ingresos, queda fuera de los planes sociales tradicionales pero no logra acceder al crédito hipotecario privado.

El programa introduce un modelo de financiamiento público-privado. El Estado provincial aportará hasta el 40% del valor de la vivienda, mientras que el desarrollador privado cubrirá alrededor del 50%. Por su parte, el beneficiario deberá realizar un aporte inicial mínimo del 10%.

El valor de referencia de las unidades habitacionales se fijó en 130 millones de pesos. En caso de que el costo de la vivienda sea menor, el porcentaje estatal se ajustará proporcionalmente; si es mayor, el aporte público se calculará sobre ese tope.

Entrega de viviendas en Mendoza del IPV. Familias esperan la entrega de su casa del IPV. Imagen ilustrativa. Prensa Gobierno

A diferencia de otros planes, el IPV no financiará directamente a los adjudicatarios. En este esquema, el crédito se otorga al desarrollador, quien luego se encarga de financiar al comprador o articular con entidades financieras.

Requisitos para acceder

El programa está dirigido a familias con ingresos medios, con condiciones específicas para postularse:

Ingresos familiares superiores a cinco salarios mínimos (alrededor de $2 millones mensuales o más)

No poseer otra propiedad (destinado a vivienda única)

Cumplir con los criterios establecidos por el IPV

Este perfil apunta a un sector que históricamente ha tenido dificultades para acceder a soluciones habitacionales estatales.

Cómo serán las viviendas

Las casas tendrán una superficie mínima de 60 metros cuadrados y contarán con dos dormitorios, cocina-comedor y baño. Podrán construirse en una o dos plantas y estarán ubicadas en desarrollos de entre 5 y 35 unidades habitacionales, con infraestructura y servicios básicos.

Además, se permitirá el uso de sistemas constructivos tradicionales o industrializados, con foco en eficiencia energética y sustentabilidad.

El esquema contempla plazos diferenciados:

Hasta 10 años para que el desarrollador devuelva el crédito al Estado

Hasta 20 años de financiamiento para el comprador final

Las tasas estarán vinculadas a indicadores como la UVA y referencias bancarias, con regulaciones para evitar condiciones abusivas.

Cómo acceder al programa

El acceso se realizará a través de convocatorias a desarrolladores privados, quienes deberán presentar proyectos integrales que incluyan terreno, urbanización e infraestructura. Una vez aprobados, los interesados podrán postularse a las viviendas dentro de esos desarrollos.

Con este nuevo programa, el Gobierno provincial busca dinamizar el mercado inmobiliario y ampliar las alternativas de acceso a la vivienda para la clase media, un sector cada vez más afectado por la dificultad de acceder a créditos hipotecarios tradicionales.