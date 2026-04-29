Casa propia en Mendoza: cómo construir con el IPV y pagar desde $323.000

Para muchas familias mendocinas, dejar de alquilar no depende solo de encontrar una casa terminada. A veces, la posibilidad aparece por otro camino: tener un lote, ordenar los ingresos y acceder a un crédito que permita levantar la vivienda de a poco.

En ese lugar entra el programa Construyo Mi Casa , una de las líneas que el Instituto Provincial de la Vivienda mantiene activa para quienes buscan financiar la construcción de su hogar. No se trata de la entrega de una unidad ya hecha, sino de un préstamo destinado a construir en terreno propio.

El programa está pensado para personas o grupos familiares que ya cuentan con un lote , o que pueden comprarlo dentro del período de ahorro previo. Según la información difundida por el Gobierno de Mendoza, Construyo Mi Casa funciona con un esquema de ahorro: el interesado aporta el 15% del valor de la vivienda y el IPV financia el 85% restante con desembolsos que se realizan conforme avanza la obra.

La línea se volvió una de las más buscadas dentro del IPV. De hecho, la Provincia informó que Construyo Mi Casa registra alrededor de 300 viviendas terminadas y más de 250 en ejecución. Además, la operatoria está activa y con inscripciones abiertas a través del sitio del organismo. Antes de llegar al crédito, los postulantes deben atravesar una evaluación social y financiera, que determina si están en condiciones de avanzar con el período de ahorro de 36 meses.

El valor de la cuota cambia según el tamaño de la vivienda que se elija construir. Las alternativas disponibles van desde los 55 metros cuadrados hasta los 140 metros cuadrados , por lo que el ingreso familiar mínimo también varía. Según los valores actualizados para mayo de 2026, la opción más chica tiene una cuota de $323.470 y exige ingresos desde $1.617.354 .

El esquema completo queda así: para una vivienda de 55 m², la cuota es de $323.470 y el ingreso mínimo requerido es de $1.617.354; para 69 m², la cuota sube a $372.574, con ingresos desde $1.862.872; para 80 m², el pago mensual es de $415.381 y se piden $2.076.809; para 100 m², la cuota llega a $493.011, con ingresos mínimos de $2.465.056; para 120 m², el valor es de $608.137, con ingresos desde $3.040.685; y para 140 m², la cuota asciende a $692.279, con un ingreso familiar mínimo de $3.461.399.

Entrega de viviendas en Mendoza del IPV. Los proyectos de vivienda serán ejecutados por el IPV y cofinanciados por los municipios. Prensa Gobierno

Cómo se devuelve el crédito

Una de las claves del programa está en el plazo. El crédito puede devolverse en hasta 240 meses, es decir, 20 años. Además, el pago de la cuota no empieza de inmediato: comienza un año después del inicio de la obra, lo que le da a la familia un margen para avanzar con la construcción antes de afrontar el compromiso mensual.

El IPV también fija un límite para evitar que la cuota se vuelva impagable: no puede superar el 20% de los ingresos familiares. Las cuotas se actualizan por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), una referencia vinculada a la evolución de los salarios. En la etapa de ahorro previo, en cambio, el sistema contempla actualizaciones por UVA, de acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno provincial.

Para ingresar, hay condiciones que no pueden pasarse por alto. El solicitante debe tener un terreno propio o comprarlo dentro de los 36 meses del período de ahorro. Ese lote tiene que contar con servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica. Además, el crédito está destinado a vivienda única y familiar, por lo que el titular no debe tener otro inmueble registrado a su nombre. Si el terreno está ubicado en un barrio privado, las expensas no pueden superar el 50% del valor de la cuota correspondiente al modelo de 80 m².

Para quienes no llegan al ingreso mínimo, existe una alternativa: sumar un fiador o garante con solvencia económica. Esa persona debe cumplir condiciones de edad, como tener menos de 70 años al momento de firmar y no superar los 80 años al finalizar el crédito. Así, el plan puede abrir una puerta para familias que tienen terreno o capacidad de ahorro, pero todavía no alcanzan por sí solas el piso de ingresos que exige el IPV.