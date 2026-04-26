Maipú va por otro golpe en casa: recibe a Almagro con la obligación de seguir sumando

El Cruzado juega este domingo a las 18 en el Omar Higinio Sperdutti y necesita hacerse fuerte de local para salir del fondo y recuperar confianza.

Maipú busca revertir su situación este domingo a las 18, cuando enfrente a Almagro en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El equipo mendocino necesita una victoria en casa para mejorar su posición en la tabla de la Primera Nacional y recuperar la confianza perdida.

Maipú busca afirmarse de local El conjunto dirigido por Flaco Echeverría necesita ganar. No hay demasiadas vueltas. Maipú viene peleando en la parte baja de la tabla y sabe que cada partido en casa debe transformarse en una final si quiere salir de la zona incómoda y volver a meterse en la pelea. El encuentro fue confirmado para el domingo 26 de abril a las 18, con arbitraje de Fabrizio Llobet y transmisión por LPF Play.

Después del cambio de entrenador y con una semana completa de trabajo, el Cruzado empieza a mostrar señales de renovación. Habrá retoques importantes en el once titular y la intención del nuevo cuerpo técnico es recuperar solidez, experiencia en la mitad de la cancha y peso ofensivo.

El gol de Gobetto para Maipú ante Colegiales El gol de Gobetto para Maipú ante Colegiales. LPF Play

El rival tampoco será sencillo. Almagro llega con sus propias urgencias y con la necesidad de sumar para no perder terreno, por lo que se espera un partido intenso, cerrado y con mucha fricción, típico de la categoría.