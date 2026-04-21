Video: engañó a una jubilada para robarle el celular en Maipú y quedó filmado

Una jubilada sufrió un robo la mañana de este martes luego de ser engañada por un malviviente en su casa de Maipú . El sospechoso, quien quedó registrado por las cámaras de seguridad de una reconocida empresa de videovigilancia , se ofreció para reparar el celular de la mujer, quien le entregó el aparato. Tras eso, nunca regresó.

El episodio se registró alrededor de las 11.30 cuando el sospechoso llegó hasta la casa de la adulta mayor, en calle Poujade, y tocó la puerta. Acto seguido, la mujer atendió y el hombre se presentó diciéndole que se dedicaba a la reparación de aparatos electrónicos a domicilio.

Frente a eso, la víctima le dijo que no tenía nada para arreglar, pero el sujeto se ganó la confianza de la mujer e ingresó al domicilio. Tras eso, le revisó el celular y le dijo que "andaba lento", por lo que se lo podía reparar por un módico precio.

Así, el malviviente le aseguró a la jubilada que se iba a llevar el aparato para recomponerlo y que iba a regresar en media hora. Sin embargo, el supuesto técnico jamás regresó a la vivienda de la mujer.

Posteriormente, pasadas las 13, familiares de la víctima tomaron conocimiento sobre lo sucedido y advirtieron que todo se había tratado de un engaño para robarle. Esto, principalmente, porque llamaban al celular de la mujer y daba apagado y, además, al intentar comunicarse con el número de teléfono que dejó el sospechoso, verificaron que no correspondía a una línea activa.

De esa manera, se radicó la denuncia correspondiente y se solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad que tiene en esa zona la empresa privada NVS Seguridad, pionera en videovigilancia en la provincia.

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Desde esa firma lograron detectar los movimientos del sospechoso y hasta aportaron a las autoridades registros fílmicos en los que se lo ve junto a la víctima del robo. A partir de ese material, los detectives que intervinieron en el caso buscan identificar al autor.