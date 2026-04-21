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Un choque en Godoy Cruz provocó una fuga de GNC: tuvieron que intervenir los bomberos

El choque se produjo en la intersección de calles Agustín Álvarez y Lisandro de la Torre, en Godoy Cruz. Afortunadamente el hecho no pasó a mayores.

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Un choque en Godoy Cruz provocó una fuga de GNC.

Un choque en Godoy Cruz provocó una fuga de GNC.

Mariano Godoy

Un accidente vial en Godoy Cruz alteró la vida de los vecinos de la zona. Es que el choque entre dos rodados provocó un escape de GNC, lo que obligó la intervención de personal de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz.

Choque en godoy cruz
Un choque entre dos vehículos en Godoy Cruz provocó la intervención de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz.

Un choque entre dos vehículos en Godoy Cruz provocó la intervención de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz.

De acuerdo a la información oficial, el hecho se produjo en la intersección de calles Agustín Álvarez y Lisandro de la Torre, cuando un Ford Focus gris y una Volkswagen Suran azul colisionaron.

Producto del impacto, se originó un escape de GNC, situación que ponía en peligro la vida de las personas que circulaban por la zona.

choque en godoy cruz 3
Un Ford Focus y una Volkswagen Suran chocaron y se produjo un escape de GNC, provocando temor en quienes circulaban por la zona.

Un Ford Focus y una Volkswagen Suran chocaron y se produjo un escape de GNC, provocando temor en quienes circulaban por la zona.

Ante esta alarmante situación, se dirigó al lugar un móvil de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, quienes debieron intervenir para evitar que el problema escale. Tras un arduo trabajo, afortunadamente pudieron controlar el escape de gas sin que pasara a mayores.

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