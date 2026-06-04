La expolicía que grababa videos eróticos protagonizó un impactante choque y quedó detenida

La exoficial de la Policía de la Ciudad, Nicole Verón , fue detenida este miércoles luego de verse involucrada en un choque fatal ocurrido sobre la Autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza .

La investigación tomó un nuevo rumbo cuando los efectivos encontraron un arma de guerra y sustancias estupefacientes, por lo que la Justicia abrió actuaciones complementarias para determinar la vinculación de esos elementos con la mujer.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 23,6 de la autopista y tuvo como protagonistas a una camioneta Ford Ecosport, un BMW y un Toyota Etios.

Como consecuencia del impacto murió Hugo Javier López, de 48 año s, quien conducía la Ecosport y salió despedido del vehículo durante la colisión. Según la reconstrucción preliminar, Verón viajaba como acompañante en el BMW junto a otras dos mujeres.

Mientras los efectivos realizaban las tareas de asistencia y preservación de la escena, advirtieron que la exagente habría ingresado a un móvil de la Policía Federal Argentina y ocultado una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa .

Posteriormente, los agentes hallaron el arma con cargador colocado y municiones aptas para su utilización. A raíz de ese hallazgo, la fiscalía dispuso imputarla por presunta tenencia ilegal de arma de guerra.

Por otro lado, fueron encontrados estupefacientes y elementos utilizados habitualmente para el fraccionamiento de sustancias, lo que derivó en la apertura de una investigación paralela para determinar si existía alguna actividad vinculada con la comercialización de drogas.

Por disposición judicial, el automóvil quedó secuestrado para la realización de pericias y análisis complementarios. La causa principal quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Ezeiza, que además trabaja para esclarecer la mecánica del accidente fatal.

En paralelo, se realizan peritajes accidentológicos, análisis toxicológicos y estudios sobre el arma secuestrada y las sustancias encontradas.