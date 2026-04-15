El dramático rescate a una jubilada de 86 años que cayó en un pozo de 4 metros

Una jubilada de 86 años debió ser rescatada por personal de emergencias luego de caer en un pozo de aproximadamente 4 metros de profundidad dentro de su vivienda, en el barrio Ludueña de la ciudad de Rosario .

El rescate ocurrió en una casa ubicada en Camilo Aldao al 130 bis, donde un vecino advirtió una situación inusual: la puerta del domicilio permanecía abierta y nadie respondía desde el interior. Ante la sospecha de que algo no estaba bien, decidió dar aviso a las autoridades.

El llamado activó un operativo de rescate en el que intervinieron Bomberos Zapadores, personal policial y equipos sanitarios.

Al ingresar a la vivienda, los rescatistas comprobaron que la mujer se encontraba en el fondo de un pozo sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Para asistirla, los bomberos desplegaron un sistema de cuerdas y ventaja mecánica, técnica que permite descender y elevar a la víctima de manera segura en espacios profundos.

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Uno de los rescatistas descendió hasta el lugar para brindarle los primeros auxilios, mientras el resto del equipo preparaba el mecanismo de izado. El procedimiento se inició minutos antes de las 17 y demandó cerca de una hora de trabajo coordinado.

Traslado al hospital de la jubilada

Una vez que lograron extraerla, la mujer fue asistida por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que dispuso su traslado al hospital PAMI II, en la zona norte de Rosario, para realizarle controles médicos y evaluar su estado de salud.

El operativo concluyó poco después de las 18 y fue destacado por las autoridades como resultado de la rápida intervención de los servicios de emergencia y la alerta temprana de los vecinos, que permitió actuar a tiempo ante una situación potencialmente grave.