Un nene se cayó a un pozo cloacal en Guaymallén
El pozo tenía un 1,20 metro de profundidad. El niño de 9 años se lastimó la pierna izquierda y está fuera de peligro.
Esta tarde un nene de 9 años se cayó a un pozo cloacal en Guaymallén y fue rescatado por personal de bomberos de la Policía de Mendoza. Según informaron fuentes oficiales, el pozo tenía 1,20 metro de profundidad y el niño sufrió una herida en la pierna izquierda.
Pozo cloacal y rescate
El accidente ocurrió en una casa sobre la calle Mariano Moreno al 300 en Guaymallén. Según el reporte, el nene se cayó al pozo y su pierna izquierda quedó atascada porque lo que su mamá llamó al 911. Los primeros en llegar fueron los bomberos que lograron rescatar al niño y dejarlo en manos del personal de salud.
El pozo es un registro cloacal que está en el pasillo de ingreso a la vivienda y, según las imágenes, solo estaba cubierto con un trozo de madera.
El personal del Servicio de Emergencia Coordinado diagnosticó una herida punzocortante en el muslo izquierdo. Le brindaron los primeros auxilios pertinentes y lo trasladaron a un centro de salud para una mejor atención.