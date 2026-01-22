Presenta:

Un nene se cayó a un pozo cloacal en Guaymallén

El pozo tenía un 1,20 metro de profundidad. El niño de 9 años se lastimó la pierna izquierda y está fuera de peligro.

Gabriela Sánchez

Los Bomberos de la Policía de Mendoza rescataron al nene de 9 años.&nbsp;

Bomberos de la Policía de Mendoza

Esta tarde un nene de 9 años se cayó a un pozo cloacal en Guaymallén y fue rescatado por personal de bomberos de la Policía de Mendoza. Según informaron fuentes oficiales, el pozo tenía 1,20 metro de profundidad y el niño sufrió una herida en la pierna izquierda.

pozo
El pozo mide 1,20 metro de profundidad.

Pozo cloacal y rescate

El accidente ocurrió en una casa sobre la calle Mariano Moreno al 300 en Guaymallén. Según el reporte, el nene se cayó al pozo y su pierna izquierda quedó atascada porque lo que su mamá llamó al 911. Los primeros en llegar fueron los bomberos que lograron rescatar al niño y dejarlo en manos del personal de salud.

pozo niño
El pozo está en la entrada de la casa.

El pozo es un registro cloacal que está en el pasillo de ingreso a la vivienda y, según las imágenes, solo estaba cubierto con un trozo de madera.

El personal del Servicio de Emergencia Coordinado diagnosticó una herida punzocortante en el muslo izquierdo. Le brindaron los primeros auxilios pertinentes y lo trasladaron a un centro de salud para una mejor atención.

