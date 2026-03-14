Las ópticas de Mendoza cortaron la atención a PAMI porque no les pagan desde noviembre

Desde las ópticas de Mendoza aseguraron que no pueden soportar los costos y que PAMI se niega a pagar. Qué pasará con los lentes de jubilados y pensionados.

Mientras PAMI difunde los pasos a seguir para que jubilados y pensionados accedan a un par de lentes gratis por año, las ópticas de Mendoza decidieron cortar la atención de la obra social más grande del país por falta de pago.

PAMI (2 de 13) PAMI no le paga a las ópticas de Mendoza desde noviembre del año pasado. MILAGROS LOSTES - MDZ PAMI no le paga a las ópticas desde noviembre Ante la falta de pago de PAMI, las ópticas de Mendoza fueron tajantes y decidieron cortar el servicio hasta que se regularice la situación. “Es una situación angustiante porque hay prestaciones de noviembre y diciembre del año pasado que todavía no se hacen efectivas a las ópticas”, explicó en Radio MDZ el presidente de la Cámara de Ópticas Mendoza, Raúl Eduardo Videla.

“Las ópticas han estado pagando los insumos ópticos como armazones y cristales, y han estado pagando el servicio de talleres que son los que calibran los cristales y también a los empleados que son técnicos ópticos que se dedican a la adaptación de esos anteojos”, agregó Videla para detallar los costos que enfrentan los dueños de las ópticas.

Ante este escenario, Videla aseguró que las ópticas no pueden seguir pagando a los laboratorios y los proveedores sin que PAMI desembolse un solo peso. “Para las ópticas no es una situación agradable ni una situación conveniente, pero no la pueden seguir proveyendo lentes sin el pago por parte de PAMI”, remató.

anteojos optica lentes recetas (6).JPG Las ópticas suspendieron el servicio con PAMI la semana pasada. Alf Ponce Mercado / MDZ Falta de diálogo y compromiso de pago Videla indicó que ha la falta de pago se sumó la falta de voluntad de diálogo por parte de las autoridades de PAMI para explicar los motivos del atraso y dar una fecha probable de pago.