PAMI lanzó una herramienta clave para rastrear envíos: cómo funciona

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados incorporó una nueva función en la plataforma digital Mi PAMI que permitirá a los afiliados seguir en línea el estado de los envíos de insumos higiénicos a domicilio. Así funciona y puede ser usada por los afiliados.

La herramienta, denominada “Mis entregas”, facilita el seguimiento de pedidos de higiénicos absorbentes descartables —como pañales y apósitos— y brinda información detallada sobre cada envío desde la cuenta personal del usuario en el sistema.

A través de esta sección, los afiliados podrán verificar el estado de sus pedidos en dos apartados principales:

El sistema también indica la etapa en la que se encuentra el paquete. Entre los estados posibles figuran:

Además, la plataforma permite visualizar el contenido del envío y verificar el domicilio registrado para la entrega, lo que busca evitar errores y brindar mayor claridad sobre el proceso.

No entregado: cuando no se pudo concretar la entrega por ausencia en el domicilio.

En camino: el repartidor se dirige al domicilio del afiliado.

Desde el organismo indicaron que la implementación de esta función apunta a mejorar la trazabilidad de los pedidos, ofrecer mayor previsibilidad a los afiliados y simplificar el sistema de distribución, eliminando trámites innecesarios e intermediarios.

En caso de inconvenientes con la entrega o consultas sobre la fecha de recepción, los beneficiarios pueden comunicarse al 138 –PAMI Escucha y Responde– (opción 0) o acercarse a la agencia del organismo más cercana.