Importante|
PAMI lanzó una herramienta clave para rastrear envíos: cómo funciona
El PAMI lanzó una herramienta que sirve para rastrear envíos de insumos higiénicos pedidos por los afiliados. Así funciona.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados incorporó una nueva función en la plataforma digital Mi PAMI que permitirá a los afiliados seguir en línea el estado de los envíos de insumos higiénicos a domicilio. Así funciona y puede ser usada por los afiliados.
La herramienta, denominada “Mis entregas”, facilita el seguimiento de pedidos de higiénicos absorbentes descartables —como pañales y apósitos— y brinda información detallada sobre cada envío desde la cuenta personal del usuario en el sistema.
Cómo funciona la nueva herramienta del PAMI
A través de esta sección, los afiliados podrán verificar el estado de sus pedidos en dos apartados principales:
Solicitudes: muestra las entregas que están en curso.
Historial: permite revisar los envíos que ya fueron completados.
El sistema también indica la etapa en la que se encuentra el paquete. Entre los estados posibles figuran:
-
En preparación: el pedido está siendo armado.
En camino: el repartidor se dirige al domicilio del afiliado.
Entregado: la recepción del paquete fue confirmada.
No entregado: cuando no se pudo concretar la entrega por ausencia en el domicilio.
Además, la plataforma permite visualizar el contenido del envío y verificar el domicilio registrado para la entrega, lo que busca evitar errores y brindar mayor claridad sobre el proceso.
Desde el organismo indicaron que la implementación de esta función apunta a mejorar la trazabilidad de los pedidos, ofrecer mayor previsibilidad a los afiliados y simplificar el sistema de distribución, eliminando trámites innecesarios e intermediarios.
En caso de inconvenientes con la entrega o consultas sobre la fecha de recepción, los beneficiarios pueden comunicarse al 138 –PAMI Escucha y Responde– (opción 0) o acercarse a la agencia del organismo más cercana.