Aumentan jubilaciones y asignaciones en abril: cuánto cobrarán los beneficiarios tras la actualización

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) aplicará una nueva actualización en los ingresos previsionales y sociales desde abril de 2026. El ajuste será del 2,9% y alcanzará a jubilaciones , pensiones, asignaciones familiares del sistema SUAF y también a la Asignación Universal por Hijo.

La medida se activó luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos difundiera el índice de inflación correspondiente a febrero, indicador que determina los aumentos mensuales dentro del esquema actual de movilidad.

El incremento impactará en millones de beneficiarios de todo el país y forma parte del mecanismo que ajusta los haberes según la evolución de los precios. Aunque se trata de un porcentaje moderado, el cambio se reflejará en los ingresos que se pagan a partir del cuarto mes del año.

Con el nuevo ajuste, el haber mínimo del sistema previsional tendrá un incremento que lo llevará a superar los 380 mil pesos. Además, quienes perciben la jubilación más baja continuarán recibiendo el refuerzo de 70 mil pesos que el Gobierno mantiene vigente desde marzo de 2024. Este adicional está contemplado dentro del presupuesto nacional aprobado para 2026.

De esta forma, quienes cobran el ingreso previsional mínimo pasarán de percibir $369.600,88 a $380.319,31. Al sumarse el bono extraordinario, el total mensual alcanzará $450.319,31.

También se actualizará el haber máximo del sistema, que superará los $2,55 millones tras la modificación. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrá un valor cercano a $304.255,44 y, al sumarse el refuerzo económico, llegará a $374.255,44.

Las pensiones no contributivas por discapacidad y por vejez también registrarán un aumento. En ambos casos, el monto pasará a $266.223,52. Con el complemento extraordinario que otorga el organismo previsional, el ingreso final alcanzará $336.223,52.

En el caso de la pensión destinada a madres de siete hijos, el valor se equipara con la jubilación mínima. Con la actualización prevista, el monto llegará a $380.319,31 y el total con bono se ubicará en $450.319,31.

Cambios en asignaciones familiares

Las asignaciones familiares destinadas a trabajadores registrados también tendrán un ajuste del mismo porcentaje. Dentro del primer rango de ingresos, el pago por hijo ascenderá a $68.341, mientras que la asignación por hijo con discapacidad se ubicará en $222.511.

Otros beneficios del sistema también se actualizarán. El pago único por nacimiento superará los $79.000, el beneficio por adopción rondará los $476.268 y el correspondiente a matrimonio alcanzará $119.275. En tanto, la asignación por cónyuge pasará a $16.581.

La ayuda escolar anual continuará en $85.000 y no tendrá modificaciones en este período. Junto con estos valores, el organismo también actualizará los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al sistema SUAF.

El tope individual pasará a ser de $2.801.551, mientras que el ingreso máximo familiar permitido llegará a $5.603.101.

Actualización de la AUH y otros beneficios

La Asignación Universal por Hijo también tendrá un incremento del 2,9%. El monto general por menor de edad pasará a $136.666. Sin embargo, el organismo previsional retiene el 20% del pago mensual hasta que se acrediten los controles de salud y educación correspondientes. Por ese motivo, el monto depositado de manera directa será de $109.332,80.

Para hijos con discapacidad, el beneficio se ubicará en $445.003. Luego de aplicarse la retención obligatoria, el pago efectivo será de $356.002,40.

Los beneficiarios que viven en zonas consideradas desfavorables, principalmente en la Patagonia, percibirán valores superiores. Allí la asignación por menor llegará a $177.667 y el monto directo alcanzará $142.133,60. En el caso de discapacidad, el beneficio total ascenderá a $578.504, con un pago efectivo de $462.803,20.

Además, el aumento impactará en el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, un programa orientado a familias con niños pequeños. Desde abril, este beneficio pasará a ubicarse en $51.547.