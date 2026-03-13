La historia de dos mendocinos que crearon una nueva guitarra pensada para artistas

La amistad entre dos mendocinos , un músico y un luthier, terminó convirtiéndose en un instrumento. Después de años de trabajo compartido, Sebastián Guevara y Donato Bianchi presentaron una nueva guitarra diseñada en conjunto que ahora empieza a salir al mercado.

El proyecto nació del vínculo entre ambos artistas y de la experiencia acumulada entre escenario y taller. La idea fue crear un instrumento que mantuviera la esencia de la guitarra clásica, pero que al mismo tiempo incorporara mejoras pensadas para quienes viven de la música.

El resultado es una guitarra que combina tradición artesanal, innovación y el uso de maderas regionales. Para sus creadores, el objetivo siempre fue claro: desarrollar un instrumento que acompañe al músico tanto en el estudio como arriba del escenario.

La historia comenzó en 2016. Ese año, el luthier sanrafaelino Donato Bianchi construyó una guitarra especialmente para Sebastián Guevara, músico, compositor y cantautor mendocino con más de veinte años de trayectoria.

Aquella primera experiencia dejó una impresión muy fuerte. El instrumento llamó la atención por su sonoridad y despertó una pregunta entre ambos: si esa guitarra ya funcionaba bien, ¿qué otras mejoras podían explorarse?

Desde entonces comenzaron años de intercambio constante. Entre conciertos, viajes y ensayos, fueron analizando cómo responde una guitarra en vivo, qué necesita un músico que toca seguido y cómo mejorar la experiencia al tocar.

Características de esta nueva guitarra

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El nuevo modelo respeta el tamaño clásico de la guitarra, con una escala de 650 milímetros. Sin embargo, suma algunos cambios que buscan adaptarse mejor a los músicos de hoy.

Entre ellos aparece un mástil con tensor regulable que permite ajustar la curvatura del instrumento frente a cambios de clima o humedad. Además, el diseño del mástil es más angosto, lo que brinda mayor comodidad para la mano izquierda al tocar.

La guitarra también incorpora un apoyabrazos biselado y un sound port lateral, una abertura que permite que el intérprete perciba mejor el sonido que produce. Según explica Bianchi, cada instrumento se construye de manera completamente artesanal y demanda entre dos y tres meses de trabajo.

Maderas regionales y trabajo artesanal

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Otro rasgo distintivo del modelo es el uso de maderas regionales, con excepción de la tapa del instrumento. Esta decisión no solo aporta identidad local, sino que también permite optimizar costos sin perder calidad sonora.

Para Sebastián Guevara, las diferencias se sienten desde el primer momento. Habla del volumen que llena el espacio, de un sonido que permanece en el aire y de la facilidad para pulsar las cuerdas.

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“Son sensaciones muy generosas en el cuerpo y en el oído”, describió el músico. La primera guitarra que recibió de manos de Bianchi generó elogios entre colegas y público, y este nuevo modelo busca profundizar esa experiencia.

Donato Bianchi trabaja como luthier desde 2006 y se especializa en la construcción, reparación y puesta a punto de instrumentos de cuerda, sobre todo guitarras clásicas. Su formación incluye cursos con reconocidos maestros luthiers como Esteban González y Paul Aguilera, y actualmente también dicta clases de luthería en su taller de San Rafael.

Donato Bianchi

Para ambos, este lanzamiento representa mucho más que un producto nuevo. “Lo vivimos como una celebración”, contaron. Celebración de una guitarra terminada, pero también de un proceso compartido que ahora empieza a escribir nuevas canciones.

El nuevo modelo ya puede encargarse a través de las redes sociales de Donato Bianchi o en su sitio web. Desde Mendoza, una guitarra con historia propia empieza a abrirse camino en manos de otros músicos.

FUENTE: Agencia Fogón