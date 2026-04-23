Marista busca reacción y los mendocinos afrontan una fecha clave en el Torneo del Interior

Marista busca recuperarse en una fecha clave del Torneo del Interior. El conjunto mendocino afrontará una prueba exigente tras un debut complicado, mientras otros equipos de la provincia también juegan partidos determinantes en sus respectivas zonas.

El gran foco estará puesto en Marista, que necesita recuperarse rápido después de un debut complicado. El campeón vigente del Torneo del Interior A cayó en Rosario frente a Gimnasia y Esgrima por 29 a 13 y ahora tendrá una prueba todavía más exigente: recibirá a Tucumán Rugby, líder de la Zona 1 tras golear a Mendoza RC por 54 a 15. Será una gran oportunidad para que el conjunto mendocino vuelva a mostrar la solidez y el carácter que lo llevaron a ser campeón en 2025.

En el otro duelo mendocino del TDI A, Mendoza RC también buscará levantar cabeza cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Rosario. Los Conejos vienen de una dura caída en Tucumán y saben que necesitan hacerse fuertes de local para seguir con chances de pelear la clasificación en una zona muy exigente. La segunda fecha será determinante para no quedar demasiado relegado en la tabla.

Marista frente a Mendoza en la jornada anterior del Top 8 Cuyano de rugby.

Por el Torneo del Interior B también habrá protagonismo cuyano. Liceo debutará como visitante frente a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca, un arranque bravo para Los Clavos, que quieren ser protagonistas desde el inicio en una zona corta donde cada punto pesa muchísimo.

Por su parte, Los Tordos jugarán en Mendoza frente a Huirapuca RC, con la ilusión de comenzar con el pie derecho y aprovechar la localía para posicionarse rápidamente entre los candidatos del grupo. Los Pájaros saben que este formato corto obliga a no regalar nada desde la primera fecha.

Así, la agenda mendocina del fin de semana quedará marcada por cuatro partidos de alto voltaje: todos el sábado a las 16hs.

Marista vs Tucumán Rugby (Televisado por ESPN)

Mendoza RC vs Gimnasia y Esgrima de Rosario

Sociedad Sportiva vs Liceo RC

Los Tordos vs Huirapuca RC

Será una jornada clave para medir aspiraciones, corregir errores y empezar a perfilar quiénes pueden meterse de lleno en la pelea grande. Marista necesita reacción, Mendoza quiere revancha, y Liceo junto a Los Tordos buscan arrancar con fuerza en el segundo escalón del rugby argentino.