Cayeron Marista y Mendoza RC: dos golpes, cero respuestas y alarma en el rugby mendocino

El comienzo del Torneo del Interior A fue un cachetazo para el rugby mendocino . Ni Marista Rugby Club ni Mendoza Rugby Club pudieron sostener sus ilusiones en el debut y arrancaron el certamen con caídas.

El golpe más fuerte se lo llevó Marista, el último campeón, que no logró imponer condiciones y cayó como visitante ante Gimnasia y Esgrima de Rosario por 29-13. Un inicio lejos de lo esperado para el defensor del título, que venía de hacer historia en 2025.

Por su parte, Mendoza RC también sufrió un duro traspié en Tucumán. El equipo cuyano fue superado con claridad por Tucumán Rugby, que lo venció 54-15 en un partido donde las diferencias se notaron desde temprano.

ger marista El último campeón no pudo en Rosario.

Marista y Mendoza RC obligados a reaccionar

Los dos representantes mendocinos integran una zona exigente y sabían que no había margen para distracciones. Sin embargo, el debut dejó más dudas que certezas.

Marista, que llegó con la chapa de campeón, no pudo trasladar su dominio del 2025 al inicio del nuevo torneo. Mientras que Mendoza RC sufrió ante un rival que mostró contundencia y ritmo desde el arranque.

Lo que viene

La competencia recién comienza, pero el margen ya se achicó. En la próxima fecha, ambos equipos tendrán la obligación de levantar para no quedar relegados en una zona que no perdona.

Porque en el Interior, cada punto pesa. Y Mendoza ya empezó en desventaja.